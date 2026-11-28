El equipo del Cacique Medina cayó 1-0 ante Palmeiras en Montevideo, pero a la vez cosechó una gran suma de dinero.

Este sábado, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026, al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata. Con el gol de Ramón Sosa, el Verdao desató un delirio y festejó sobre el campo de juego del Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. En medio de ese contexto hay una novedad económica y es que el Pincha ganó casi 16 millones de dólares.

Los futbolistas de Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026. (Getty Images)

Luego de un primer tiempo en el que hubo más roces que juego, la historia cambió en la segunda parte. A los 7 minutos del complemento, Ramón Sosa marcó el 1-0 que sentenció el partido, luego de una gran jugada colectiva que peinó Jhon Arias para que el paraguayo solo tenga que definir. El León insistió y buscó, pero no le alcanzó para empatarlo.

Lo cierto es que, por lo hecho a lo largo de toda la Copa Libertadores, Estudiantes cosechó 15.930.000 de dólares que engrosan las arcas financieras de la institución. Esta impactante suma de dinero se debe a los premios que otorga la CONMEBOL a los equipos durante la competición según el rendimiento y los resultados que acumulan en el durante.

Los futbolistas de Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026. (Getty Images)

El dinero que embolsó Estudiantes en cada fase

USD 3.000.000 (Fase de grupos)

USD 680.000 (Mérito deportivo)

USD 1.250.000 (Octavos de final)

USD 1.700.000 (Cuartos de final)

USD 2.300.000 (Semifinal)

USD 7.000.000 (FINAL)