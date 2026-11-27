El Millonario viajará a Córdoba en búsqueda de un boleto a las semifinales del Torneo Clausura.

A falta de un día para el partido ante Instituto que se disputará en el Presidente Perón por los cuartos de final del Torneo Clausura, el entrenador de River, Leonardo Ponzio, poco a poco comienza a diagramar el equipo titular que saldrá en búsqueda del boleto a semifinales.

En este sentido, el DT del Millonario recibió buenas noticias, debido a que tanto Lucas Beltrán como Marcos Acuña pudieron entrenar a la par del grupo tras superar sus distintas dolencias, por lo que de esta manera cuentan con chances de nuevamente ser titulares para ir a Alta Córdoba.

Acuña había terminado el partido contra Lanús con una molestia física, por lo que fue reemplazado por Ortega y tuvo que ponerse hielo en la zona. Beltrán, por su parte, salió con una renguera producto de un traumatismo en el tobillo en el encuentro ante el Granate.

Con los dos jugadores a disposición, Ponzio tan solo realizaría un cambio para viajar a Córdoba. El mismo sería el regreso de Gonzalo Montiel, quien cumplió con las dos fechas de suspensión, para jugar en el lateral derecho en lugar del uruguayo Giovanni González.

Cabe destacar que para esta oportunidad, River decidió viajar a Córdoba el mismo día del partido, por lo que lo hará en las horas de la mañana del sábado. Allí se concentrará durante algunas horas, para luego emprender el viaje rumbo al Estadio Presidente Perón de Córdoba.

La posible formación de River

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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