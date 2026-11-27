Boca no descansa y ya tiene la mira puesta en el partido con Gimnasia La Plata. Tras superar a Independiente Rivadavia, el Xeneize ya pienso en los próximo objetivos y Rodolfo Arruabarrena no planea hacer grandes cambios en el once titular.

Aunque la final de la Copa Argentina con Platense está a la vuelta de la esquina (2 de diciembre), el Vasco pondrá lo mejor que tiene a disposición. El Boca de Arruabarrena no se conforma y va por todo.

Un solo cambio: la posible formación de Boca para enfrentar a Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar*; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

*Ocuparía el lugar de Milton Delgado.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca (Getty Images)

Platense se quejó por la sede de la final de la Copa Argentina

El Calamar emitió un comunicado expresando su descontento por la elección de Santiago del Estero como sede para la final de la Copa Argentina. “El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede”, reza el escrito publicado en sus canales oficiales.

“Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales“, completa el club en su comunicado.

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Adam Bareiro publicó una emotiva carta tras su regreso con Boca

El delantero paraguayo dejó atrás las lesiones y volvió a sumar minutos con Boca en el choque con Independiente Rivadavia. Tras esto, se pronunció en Instagram con el mensaje: “Fue un camino de mucho trabajo, paciencia y sacrificio, pero cada día valió la pena. Hoy vuelvo a disfrutar de lo que más amo, y hacerlo con esta camiseta es algo muy especial“.