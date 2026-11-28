Llegó el día. En el Estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata se enfrentan para conocer al campeón de la Copa Conmebol Libertadores. El partido comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Jesús Valenzuela y podrá verse en vivo por Telefe, Fox Sports y Disney+.
Copa Libertadores
Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Fox Sports por la final de la Copa Libertadores: minuto a minuto
En Montevideo, el Verdao y el Pincha definen al campeón continental.
La posible formación de Palmeiras
El elenco brasileño saldría a la cancha con: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro principal: Jesús Valenzuela (VEN)
- Árbitro asistente 1: Jorge Urrego (VEN)
- Árbitro asistente 2: Tulio Moreno (VEN)
- 4to árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- 5to árbitro: Jhon A. Gallego (COL)
- VAR: Juan Soto (VEN)
- AVAR 1: Yender Herrera (VEN)
- AVAR 2: Alexander Guzmán (COL)
- AVAR 3: David Rodríguez (COL)
¡Se define el campeón de la Libertadores!
En el Estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras y Estudiantes definen al nuevo campeón continental.
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