Tras eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza, Boca dio vuelta la página y se prepara para recibir en La Bombonera a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura. Para este duelo, Arruabarrena no podrá contar con el lesionado Milton Delgado.

Delgado, afuera del partido contra Gimnasia

Finalmente, Milton Delgado, mediocampista de Boca, no formará parte de la lista de convocados para enfrentar a Gimnasia de La Plata el próximo domingo. Esto se debe a que no está al 100% desde lo físico, luego de la molestia que sufrió en el duelo ante Independiente Rivadavia.

A esta baja, se suma la de Williams Alarcón. El volante chileno, que casualmente reemplazó a Delgado ante la Lepra, sufrió un desgarro en su aductor, por lo que tendrá para por lo menos dos semanas de recuperación y se perderá los próximos partidos.

La posible formación ante Gimnasia

El próximo domingo por la noche, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el duelo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se jugará a las 20.30 horas en La Bombonera será crucial para definir al clasificado a las semifinales. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena ya prepara la formación inicial que buscará el boleto a la semifinal.

Lo cierto es que Boca pone todo. Con la clara intención de asegurar la clasificación y a pesar de la ardua seguidilla y a la inminente final de la Copa Argentina, Arruabarrena haría solo un cambio. De hecho, es obligado y no por elección, ya que se trata de la lesión de Milton Delgado, que el miércoles debió ser reemplazado en el primer tiempo.

Di Lollo, el único de los juveniles de Boca que puede salir en el próximo mercado

El Boca del Vasco Arruabarrena atraviesa un presente inmejorable que, inevitablemente, puso a todo el plantel en la vidriera de los capitales europeos. Tras quedarse con la tabla anual, levantar la Copa Sudamericana y meterse tanto en la final de la Copa Argentina como en los cuartos de final del Torneo Clausura, en Brandsen 805 saben que el gran desafío para el 2027 será retener la base.

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Sin embargo, la dirigencia ya trazó una línea divisoria entre sus juveniles y Lautaro Di Lollo aparece en el centro de la escena. A diferencia de otros pibes surgidos de Boca Predio que fueron declarados “intocables”, el caso del zaguero central tiene un matiz distinto.