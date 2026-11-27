Ariel Pereyra prepara una formación inédita para visitar La Bombonera el próximo domingo en busca de la clasificación a la semifinal.

El próximo domingo por la noche, Gimnasia y Esgrima de La Plata visita a Boca por el duelo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se jugará a las 20.30 horas será crucial para definir al clasificado a las semifinales. En ese sentido, Ariel Pereyra prepara una formación con 6 defensores para jugar en La Bombonera e intentar conseguir el boleto.

Ignacio Fernández, futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)

Cabe recordar que para llegar a esta instancia el Lobo eliminó a Newell’s en los octavos de final, al imponerse por 4-2 en un partidazo que se definió en el alargue y hasta contó con incidentes tras el final. En contraparte, el Xeneize venció 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con una sólida actuación, solo 4 días después de ser campeón.

Lo cierto es que Gimnasia iría con 6 defensores a La Bombonera. Con la clara intención de tener un equipo corto, sólido en defensa y que salga rápido de contragolpe, el entrenador ya planificó un equipo con doble 3 y doble 4. Con la mente puesta en disminuir la tremenda importancia de los laterales de Boca en ataque, la solución sería poblar los costados.

Los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)

Sin ir más lejos, Pereyra sacó a Lucas Janson y Marcelos Torres del equipo que son dos delanteros habitualmente titulares y en sus lugares ingresaron dos marcadores de punta. En ese sentido, Pablo Aguiar entró de 4 y Matías Mesullo de lateral izquierdo adelantado, lo que derivó en que Alexis Steimbach juegue de 8 (siendo lateral) y Pedro Silva Torrejón de 3.

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Por otro lado, Ignacio Miramón y Nacho Fernández siguen como fijas en la mitad de la cancha, junto a Mateo Seoane que completa el tridente determinante para este funcionamiento reciente del conjunto de La Plata. A su vez, Rodrigo Auzmendi será la única referencia de ataque, mientras que el atajará Nelson Insfrán ya que Harlen Castillo fue expulsado ante Newell’s.

Ignacio Miramón, futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)

Un dato importante a tener en cuenta es que también podrían ser 5 defensores y es la otra posibilidad que se baraja puertas adentro. Esto se debe a que, en medio del ensayo formal de este viernes, Pereyra incluyó a Franco Torres como delantero por Silva Torrejón y bajando a Melluso como lateral izquierdo, que es su posición predilecta.

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La probable formación de Gimnasia contra Boca

Nelson Insfrán; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Matías Melluso; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi.