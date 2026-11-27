Se terminó la fase de grupos del Mundial sub 17 y ya se conocen los 32 clasificados a la ronda de 16avos de final, instancia a la que la Selección Argentina logró meterse luego de una zona inicial compleja.
La derrota ante Australia en el debut, el triunfo frente a Mozambique y el épico empate 3 a 3 ante Dinamarca dejaron al equipo de Diego Placente en la segunda ubicación del Grupo C y como el peor escolta dentro de los 16 grupos, por lo que tendrá un complejo rival en los 16avos de final.
Cabe destacar que, a diferencia del Mundial de selecciones mayores, el sub 17 no tiene definido el cuadro de eliminación directa de manera previa, sino que los cruces se acomodan según las posiciones de cada seleccionado. En este contexto, con el resultado de Argentina en fase de grupos, quedó confirmado que el rival en 16avos será nuevamente México.
Al igual que la última Copa del Mundo, la Albiceleste se enfrentará al cuadro azteca, en un duelo con historia propia en Mundiales de todas las categorías. FIFA confirmó, en plena sede (el Aspire Zone de Al Rayyan, Doha) que el partido ante México, que terminó como el noveno mejor líder de grupo, se jugará el próximo lunes a las 12 horas de Argentina (18:00 de Qatar).
Placente y el motivo por el que Argentina nunca ganó el Mundial Sub 17: “El físico hace mucha diferencia”
Rumbo a una hipotética final, Argentina debería dejar en camino al Tri en 16avos, a Uruguay o Croacia en 8avos, a Irlanda, Costa de Marfil, España o Uzbekistán en 4tos y a Mali, República Dominicana, Venezuela, Argelia, Grecia, Ecuador, Australia o Senegal en semis. A continuación, el cuadro final del Mundial sub 17.
Diego Placente, DT de la sub 17 (Crédito: @Argentina)
Así quedó el cuadro del Mundial sub 17
Lado izquierdo del cuadro
- España – Uzbekistán
- Irlanda – Costa de Marfil
- Croacia – Uruguay
- México – Argentina
- Mali – República Dominicana
- Venezuela – Argelia
- Grecia – Ecuador
- Australia – Senegal
Lado derecho del cuadro
- Corea del Sur – Japón
- Egipto – Colombia
- Serbia – China
- Francia – Uganda
- Italia – Tayikistán
- Bélgica – Arabia Saudita
- Brasil – Mozambique
- Chile – Marruecos
Los resultados de Argentina en la fase de grupos del Mundial sub 17
- Fecha 1: Argentina 0-2 Australia
- Fecha 2: Argentina 2-1 Mozambique
- Fecha 3: Argentina 3-3 Dinamarca
Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial sub 17
Todos los partidos de la Selección Argentina sub 17 se podrán sintonizar mediante TyC Sports y Dsports, así como también sus plataformas digitales (TyC Play y DGo).
Según el cableoperador, TyC Sports se encuentra en los siguientes canales:
- Canales 22 (SD) y 101 de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro
Según el cableoperador, Dsports se encuentra en los siguientes canales:
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV
- Canal 109 y 110 de Flow
Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17
- Valentín Reigia – Argentinos Juniors
- Thiago Parga – Huracán
- Kevin Báez – Aldosivi
- Thiago Pérez – Huracán
- Julio Coria – Boca Juniors
- Álvaro Güich – Rosario Central
- Mateo Mendizábal – Banfield
- Bautista Giménez – River Plate
- Simón Escobar – Vélez Sarsfield
- Alex Cardozo – Lanús
- Matheo Machuca – Independiente
- Galo Escobar – River Plate
- Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
- Marcos Ortiz – Belgrano
- Giovanni Baroni – Talleres
- Mateo Sánchez – Boca Juniors
- Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
- Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
- Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
- Tobías Goytía – River Plate
- Juan Policella – Vélez Sarsfield