El equipo comandado por Diego Placente ya sabe cuándo y contra quién jugará el primer mata-mata de la Copa del Mundo juvenil, además del camino rumbo a la posible final.

Se terminó la fase de grupos del Mundial sub 17 y ya se conocen los 32 clasificados a la ronda de 16avos de final, instancia a la que la Selección Argentina logró meterse luego de una zona inicial compleja.

La derrota ante Australia en el debut, el triunfo frente a Mozambique y el épico empate 3 a 3 ante Dinamarca dejaron al equipo de Diego Placente en la segunda ubicación del Grupo C y como el peor escolta dentro de los 16 grupos, por lo que tendrá un complejo rival en los 16avos de final.

Cabe destacar que, a diferencia del Mundial de selecciones mayores, el sub 17 no tiene definido el cuadro de eliminación directa de manera previa, sino que los cruces se acomodan según las posiciones de cada seleccionado. En este contexto, con el resultado de Argentina en fase de grupos, quedó confirmado que el rival en 16avos será nuevamente México.

Al igual que la última Copa del Mundo, la Albiceleste se enfrentará al cuadro azteca, en un duelo con historia propia en Mundiales de todas las categorías. FIFA confirmó, en plena sede (el Aspire Zone de Al Rayyan, Doha) que el partido ante México, que terminó como el noveno mejor líder de grupo, se jugará el próximo lunes a las 12 horas de Argentina (18:00 de Qatar).

Rumbo a una hipotética final, Argentina debería dejar en camino al Tri en 16avos, a Uruguay o Croacia en 8avos, a Irlanda, Costa de Marfil, España o Uzbekistán en 4tos y a Mali, República Dominicana, Venezuela, Argelia, Grecia, Ecuador, Australia o Senegal en semis. A continuación, el cuadro final del Mundial sub 17.

Diego Placente, DT de la sub 17 (Crédito: @Argentina)

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Así quedó el cuadro del Mundial sub 17

Lado izquierdo del cuadro

España – Uzbekistán

Irlanda – Costa de Marfil

Croacia – Uruguay

México – Argentina

Mali – República Dominicana

Venezuela – Argelia

Grecia – Ecuador

Australia – Senegal

Lado derecho del cuadro

Corea del Sur – Japón

Egipto – Colombia

Serbia – China

Francia – Uganda

Italia – Tayikistán

Bélgica – Arabia Saudita

Brasil – Mozambique

Chile – Marruecos

Los resultados de Argentina en la fase de grupos del Mundial sub 17

Fecha 1: Argentina 0-2 Australia

Fecha 2: Argentina 2-1 Mozambique

Fecha 3: Argentina 3-3 Dinamarca

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Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial sub 17

Todos los partidos de la Selección Argentina sub 17 se podrán sintonizar mediante TyC Sports y Dsports, así como también sus plataformas digitales (TyC Play y DGo).

Según el cableoperador, TyC Sports se encuentra en los siguientes canales:

Canales 22 (SD) y 101 de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Según el cableoperador, Dsports se encuentra en los siguientes canales:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV

Canal 109 y 110 de Flow

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Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17