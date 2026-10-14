Alineaciones de Red Bull y Milan por la Europa League: formaciones probables

Se viene Red Bull vs. Milan este jueves 15 de octubre en el Red Bull Arena desde las 13:45 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Red Bull y Milan
Red Bull viene de ganarle 1-0 a Levski Sofia.
Milan viene de caer 0-2 ante Benfica.
Las alineaciones de Red Bull y Milan
Red Bull (4-2-3-1): Christian Fruchtl, Dominik Robin Schmid, Tim Drexler, Kevin Boma, Leandro Morgalla, Sota Kitano, Bartosz Mazurek, Abubakr Barry, Haris Tabakovic, Yorbe Vertessen, Edmund Baidoo. DT: Danny Rohl.
Milan (3-4-2-1): Mike Maignan, Strahinja Pavlovic, Koni De Winter, Fikayo Tomori, Christian Pulisic, Davide Bartesaghi, Luka Modric, Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Yunus Musah, Goncalo Ramos. DT: Ruben Amorim.
Suplentes de Red Bull: John Mellberg, Umut Tohumcu, Frans Kratzig, Karim Konate, Stefan Lainer, Aboubacar Camara, Jesper Lindstrom, Nikola Sarcevic, Christian Zawieschitzky.
Suplentes de Milan: Ruben Loftus-Cheek, Adrien Rabiot, Matteo Gabbia, Pietro Terracciano, Sankhoun Diawara, Omari Hutchinson, Diego Moreira, Christian Comotto, Ardon Jashari, Mario Gila, Filippo Terracciano, Francesco Camarda, Lorenzo Torriani, Pervis Estupinan.
La previa de Red Bull y Milan: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Red Bull Arena
- Próximo partido de Red Bull: vs. NK Celje, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Milan: vs. Bournemouth, jueves 22 de octubre