Julián Álvarez, tras la derrota de Argentina ante Uruguay en La Bombonera: “Es lindo jugar acá de local”

El ex River habló al término del partido, le agradeció a los hinchas por el apoyo y dejó varias frases más que destacadas.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina perdió 2-1 ante Uruguay por un amistoso internacional en esta fecha FIFA. Con goles de Leonardo Balerdi en contra y Maxi Araújo, la Celeste se impuso por la mínima en La Bombonera contra la Albiceleste. Para los locales, descontó Julián Álvarez, quien rompió el silencio al término del encuentro.

Julián Álvarez en Argentina – Uruguay, en La Bombonera. (AFA Prensa)

Un dato importante a tener en cuenta es que hubo muchas tribunas inhabilitadas por la poca cantidad de entradas vendidas. En parte por los exorbitantes precios de todas las localidades y también por la Era Post Lionel Messi, en este cotejo quedó demostrado que bajó considerablemente la asistencia de los hinchas para seguir al combinado nacional.

Lo cierto es que, tras el partido con Uruguay, la Araña fue claro. “Siempre es lindo jugar acá de local, con nuestra gente y que siempre apoya”, sentenció Julián tras la caída en La Bombonera. Pocos segundos más tarde, Álvarez agregó: “Le agradezco a los hinchas por el cariño. Siempre vamos a representar a esta camiseta de la mejor forma“.

"SIEMPRE ES LINDO JUGAR DE LOCAL Y CON NUESTRA GENTE. VAMOS A REPRESENTAR ESTA CAMISETA DE LA MEJOR FORMA"



La palabra de Julián Álvarez tras la derrota de Argentina en el amistoso frente a Uruguay.



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Por otro lado, hizo hincapié en el nuevo proceso que transita la Selección Argentina de aquí hacia el futuro. “Hay muchos chicos que llevamos mucho tiempo en este proceso“, aclaró el delantero de Atlético de Madrid. Inmediatamente después, expresó: “A los más chicos, decirles que hay que seguir por el mismo camino, que nos fue muy bien“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Vamos a seguir trabajando. Nosotros aprendimos y crecimos durante estos años con gente que le dio todo a la Selección; tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo“, manifestó sin titubear al decirlo el atacante con pasado en River y en Manchester City.

Julián Álvarez en Argentina – Uruguay, en La Bombonera. (Getty Images)

A su vez, se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni en el cargo y fue ahí cuando la Araña reveló: “Nos dijo que seguían y eso nos da confianza y alegría“. Por último pero no menos importante, habló sobre su sensación tras perder contra Uruguay a pesar de ser un amistoso. “Estamos con bronca. Era un partido importante que queríamos ganar“, aseguró.