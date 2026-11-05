Leverkusen vs. Marseille en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio BayArena, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena.

Leverkusen llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Marseille tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Leverkusen ganó 2-0 como visitante ante OFI Crete. El conjunto marcha 3° con 9 puntos. Antes ganó 4-0 como visitante ante Lech Poznan.

Marseille viene de perder 0-1 como visitante ante Sturm Graz. El equipo ocupa el puesto 34 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Olympiacos.

El historial entre Leverkusen y Marseille

Leverkusen y Marseille se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Leverkusen y 1 de Marseille.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/08/2023 Marseille vs. Leverkusen 1-2 Club Friendlies 19/07/2014 Marseille vs. Leverkusen 4-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis