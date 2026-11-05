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Europa League

Leverkusen vs. Marseille en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio BayArena, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Leverkusen vs. Marseille, Europa League
Leverkusen vs. Marseille, Europa League

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena.

Leverkusen llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Marseille tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Leverkusen ganó 2-0 como visitante ante OFI Crete. El conjunto marcha 3° con 9 puntos. Antes ganó 4-0 como visitante ante Lech Poznan.

Marseille viene de perder 0-1 como visitante ante Sturm Graz. El equipo ocupa el puesto 34 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Olympiacos.

El historial entre Leverkusen y Marseille

Leverkusen y Marseille se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Leverkusen y 1 de Marseille.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/08/2023Marseille vs. Leverkusen1-2Club Friendlies
19/07/2014Marseille vs. Leverkusen4-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Leverkusen suma 9 puntos tras vencer a OFI Crete, Lech Poznan y NK Celje.
  • Marseille suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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