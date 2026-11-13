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Amistoso internacional

Argentina vs. Uruguay EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional: minuto a minuto

La Bombonera es sede de una nueva edición del clásico del Río de La Plata entre la Albiceleste y los Charrúas.

Enzo Fernández y Federico Valverde, figuras de Argentina y Uruguay.
© GettyEnzo Fernández y Federico Valverde, figuras de Argentina y Uruguay.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina recibe a Uruguay por un amistoso internacional en esta nueva fecha FIFA. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza. El encuentro es transmitido por TyC Sports y Telefé, además del minuto a minuto en BOLAVIP.

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Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Thiago Almada.

¡ASÍ VA URUGUAY!

Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

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Los árbitros del partido

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil).
  • Árbitro asistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Brasil).
  • Árbitro asistente 2: Luanderson Lima dos Santos (Brasil).
  • VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (Brasil).
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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