Alineaciones de Anderlecht y Red Bull para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Anderlecht y Red Bull se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Lotto Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Anderlecht recibe a Red Bull este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Lotto Park. Anderlecht viene de ganarle 3-0 a Jagiellonia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Red Bull viene de empatar 2-2 con NK Celje y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Anderlecht y Red Bull

Anderlecht (4-3-3): Colin Coosemans, Ali Maamar, Giulian Biancone, Leo Petrot, Ludwig Augustinsson, Marco Kana, Mario Stroeykens, Danylo Sikan, Lukas Ambros, Jayden Onia Seke, Tawfik Bentayeb. DT: Vitor Bruno.

Red Bull (4-2-3-1): Christian Zawieschitzky, Leandro Morgalla, Frans Kratzig, Tim Drexler, Valentin Zabransky, Abubakr Barry, Soumaila Diabate, Umut Tohumcu, Gaoussou Diakite, Haris Tabakovic, Yorbe Vertessen. DT: Danny Rohl.

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