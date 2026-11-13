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Los hinchas de la Selección Argentina liquidaron a un titular tras la derrota: “Qué burro que es”

La Albiceleste perdió contra Uruguay en La Bombonera y señalaron a un defensor como el culpable de la caída.

Hinchas de la Selección Argentina en La Bombonera
© Getty ImagesHinchas de la Selección Argentina en La Bombonera

La Selección Argentina perdió ante Uruguay en La Bombonera por el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. La Albiceleste no tuvo un buen partido y, aunque intentó reaccionar sobre el final, no le alcanzó y cayó en su primer encuentro desde el retiro de Lionel Messi.

Tras un primer tiempo sin goles, Uruguay convirtió dos tantos rápidamente en el inicio del complemento y muchos señalaron a Leonardo Balerdi como el responsable. El defensor central de la Roma hizo un gol en contra para la apertura del partido y también sufrió en la marca contra el ataque uruguayo.

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Leonardo Balerdi lucha con De Arrascaeta en el amistoso (Getty Images)

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Los hinchas señalaron a Balerdi como el culpable de la derrota ante Uruguay

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Leandro Barraza
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