Boca hoy: convocados vs. Banfield, posible 11 y qué hay detrás del caso De Paul

Boca viaja este viernes a Mendoza para afrontar el compromiso de las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, que se disputará este sábado desde las 19 horas en el Malvinas Argentinas. Para dicho encuentro, el equipo de la Ribera ya tiene a sus 25 convocados y se esboza un posible 11 para dicho compromiso. Estas, entre otras noticias, ocurrieron en el Mundo Boca este 13 de noviembre. Enterate de todo acá.

Los tres pibes que van al Mundial sub 17, renovados

Antes de viajar a Qatar para representar a la Selección Argentina en el Mundial sub 17, los tres convocados de Boca por Diego Placente renovaron su vínculo con el club y firmaron un contrato profesional. Ellos son Mateo Sánchez, Julio Coria y Emiliano Barrionuevo. Así lo expresaron en las redes sociales de Boca Predio.

“Acompañados por el Director Deportivo Marcelo Delgado, los juveniles Mateo Sánchez, Julio Coria y Emiliano Barrionuevo, todos categoría 2009, firmaron su primer contrato con el club hasta diciembre de 2028.

¡Felicitaciones muchachos! ¡Vamos por más!”

Convocados de Boca

El Vasco Arruabarrena tomó varias decisiones importantes a la hora de diagramar la lista de convocados. En primera instancia, el DT decidió prescindir de Lautaro Blanco, el futbolista con más minutos en su ciclo, por una molestia física. El lateral izquierdo será preservado para la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo sábado 21 de noviembre.

Otra baja que se mantiene es la de Rodrigo Battaglia, quien fue descartado para este partido por sus problemas físicos, y tanto Milton Giménez como Ángel Romero quedaron fuera de la lista también.

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En cuanto a los regresos, se sumarán los pibes Camilo Rey Domenech y Joaquín Ruíz, además del ansiado regreso de Adam Bareiro. El delantero paraguayo regresa a la nómina luego de seis meses de ausencia producto a su lesión en la zona lumbar. Por último, pese a su dolencia en la rodilla, que arrastra por un leve esguince, Santiago Ascacibar integra la lista y corre con chances de sumar minutos en Mendoza. Estos son los 25 nombres citados.

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruíz, Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruíz, Tomás Aranda. DELANTEROS: Miguel Merentiel, Enner Valencia, Sebastián Villa, Alan Velasco, Adam Bareiro, Leonel Flores.

La verdad detrás del supuesto interés de Boca por De Paul

Tras quedar marginado de la convocatoria de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul comienza poco a poco a definir su futuro, debido a que hay rumores que lo acercan a su regreso a la Liga Profesional, ya que tanto Racing como Boca estarían interesados en repatriarlo.

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En este sentido, en las redes sociales comenzó a viralizarse un video sobre una vieja entrevista de De Paul en Luzu, en la que fue consultado sobre una posible llegada al elenco de la Ribera, debido a que allí juega Leandro Paredes, uno de sus compañeros en la Albiceleste.

“No, no”, fue la respuesta del volante de Inter Miami cuando le preguntaron si le gustaría jugar en Boca. “Yo en Argentina Racing, Racing”, agregó, para asegurar que en su país natal solamente jugaría con la camiseta del equipo en el que debutó como profesional, y tuvo dos ciclos.

Así las cosas, todo indica que en caso de que De Paul decida volver al país, el equipo que tendrá la prioridad para quedárselo será Racing, que se encuentra en un proceso de restructuración de plantel tras una mala temporada en 2026, y la llegada del ex Atlético de Madrid podría ser un golpe de efecto para dar vuelta la situación.

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El posible 11 de Boca

El Xeneize llega luego de haber conseguido el título de la tabla anual y a la espera de lo que será la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se jugará el próximo sábado 21 de noviembre.

En este sentido, Rodolfo Arruabarrena deberá cuidar algunas piezas importantes del equipo, como Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar, quienes arrastran cuestione físicas y apuntan a estar al 100% para el duelo en Barranquilla.

Salvo estos asteriscos, Boca irá ante Banfield con lo mejor disponible. Es decir, repetirá el equipo del compromiso ante Defensa y Justicia, en el que logró la consagración de la tabla anual, con apenas dos cambios: Malcom Braida por Blanco, que ni siquiera concentra, y Tomás Belmonte por Ascacibar, quien viaja a Mendoza pero estará en el banco de suplentes.

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Tomás Aranda esperará nuevamente su oportunidad entre los relevos, pero sumará minutos, al igual que Adam Bareiro. El mediapunta surgido en Boca Predio apunta para ser titular en la final de la Copa Sudamericana, por lo que el tiempo que dispute en cancha ante Banfield será clave para ello.

Así las cosas, el posible 11 de Boca vs. Banfield sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Abreu habló de Cavani y Merentiel

Sebastián Abreu opinó sobre el paso de Edinson Cavani por el Xeneize. Actualmente al frente del Club Tijuana de la Liga MX, charló con TyC Sports en la previa del amistoso entre Argentina y Uruguay de este viernes 13, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

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Sin embargo, el “Loco” también se detuvo a opinar sobre el fútbol argentino, y la pregunta por Cavani y su paso por Boca no tardó en llegar. Consultado sobre si esperaba un mejor desenlace para el “Matador”, Abreu no titubeó.

“En plenitud, no tengo dudas de que iba a ser ídolo. No haber sacrificado tanto el cuerpo por querer estar siempre. Si hubiera sido más egoísta a la hora de cuidar su cuerpo, habría rendido de otra manera y hoy estaría considerado de otra manera.

“Pero, por tener esa mentalidad corporativa de siempre querer estar, se reventó todo y no consiguió mostrar todo ese fútbol que mostró en todos los equipos de su carrera. La excepción fue Boca. Reventó su cuerpo por querer estar siempre y eso le jugó en contra“, Abreu afirmó sobre la acumulación de lesiones y molestias que Cavani atravesó durante su etapa en Boca.

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Abreu no se limitó a conversar sobre el paso de Cavani por el equipo de La Ribera. No todas fueron críticas, y el “Loco” hizo hincapié en el gran momento que atraviesa Miguel Merentiel en el Xeneize.

Así, el histórico delantero uruguayo, que pasó por incontables clubes (32, en total), no dudó en elegir a Merentiel como el mejor delantero del fútbol argentino. Eso no fue todo: Abreu también pidió a Leandro Lozano, lateral derecho de Boca, para la Selección de Uruguay.