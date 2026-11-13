Argentina vs. Uruguay: la poca venta de entradas obligó a cerrar sectores de La Bombonera

El retiro de Lionel Messi de la Albiceleste tuvo un impacto inmediato en la demanda para ver al combinado nacional.

Sorpresivo ausentismo en el partido amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay. El retiro de Lionel Messi de la Albiceleste tuvo un efecto inmediato en la venta de entradas y La Bombonera tuvo que cerrar varios sectores ante la escasa demanda.

Si bien se pusieron a la venta ocho sectores, algunos de ellos ni siquiera abrieron ante las pocas ventas y se reubicaron a los hinchas. Puntualmente, no se habilitaron las populares que se encuentran abajo de los hinchas de Uruguay y tampoco hay espectadores en la tercera bandeja norte (arriba de la 12).

Varias tribunas de La Bombonera están completament vacías (Getty Images)

Además, una parte de las plateas que se encuentran arriba del sector de prensa tampoco fue habilitada. De esta manera, la imagen panorámica de La Bombonera tiene varios huecos, algo que no sucedía desde hacía varios años en partidos de Argentina.

Llamativo ausentismo en La Bombonera para ver a la Selección Argentina

¡El cariño para el Dibu en la salida de los arqueros a la cancha! pic.twitter.com/2vjxUOMRWP — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2026

El precio de las entradas para Argentina vs. Uruguay

General: $95.000

Popular para menores (hasta 10 años): $19.000

Sector visitante: $160.000

Platea alta: $140.000

Platea baja L: $220.000

Platea media C, D, M: $180.000

Platea media A, B: $220.000

Preferencial: $290.000

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Las tribunas vacías no tienen que ver con la sanción del 50% de aforo

En agosto, la Selección Argentina recibió una sanción “reiteración de cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios” en el Mundial 2026. El castigo impuesto fueron dos partidos de local con un aforo del 50%, pero las tribunas vacías de La Bombonera no están relacionadas con esta penalización.

El primer partido se cumplió el 30 de septiembre de 2026 ante Bolivia, pero la FIFA dejó suspendida la aplicación de la segunda reducción de aforo durante un período de prueba de un año, siempre que no se repitan infracciones de la misma naturaleza y gravedad.