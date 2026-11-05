Sunderland vs. Zagreb: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland se metió en zona de clasificación tras un arranque parejo en la fase de liga y ahora quiere despegarse con una victoria en casa. Es la gran chance de hacer pesar la localía antes de que el calendario europeo se complique.

Ganar acá no solo suma puntos: también deja al equipo inglés más cerca de meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos, sin pasar por el playoff.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega invicto en esta Europa League, aunque su último compromiso terminó en empate como visitante frente al Lech Poznan. Antes había sumado de a tres en una seguidilla que lo trajo hasta la cuarta posición con siete puntos en tres partidos, un arranque que lo deja cómodo en la tabla general.

El Zagreb, en cambio, viene de un golpe duro: cayó 4-2 como local ante el Nijmegen después de haber ganado el partido anterior ante el Anderlecht. Esa irregularidad lo tiene en el puesto 18, con cuatro unidades, y necesita revertir la imagen lejos de su país para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los que avanzan.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Sunderland suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Zagreb suma 4 puntos en el torneo.