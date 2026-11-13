River hoy: amistoso ante Inter Miami, pedido por Montiel y más

En medio de la preparación para el encuentro ante Lanús del próximo domingo, el movimiento no para en River. Esto se debe a que la dirigencia inició gestiones para que se cumpla la sanción a Gonzalo Montiel, así como también confirmó el amistoso ante Inter Miami.

River pidió que se revea la sanción a Gonzalo Montiel

Mientras el plantel trabaja en Pilar con una mini puesta a punto para lo que queda de la temporada, en River se encuentran expectantes con la resolución de la sanción de Gonzalo Montiel, quien recibió tres fechas de suspensión tras su expulsión ante Boca, ya que su infracción fue catalogada como juego brusco grave.

En ese sentido, según lo informado por La Página Millonaria, el elenco de Núñez inició gestiones para que desde el Tribunal de Disciplina de AFA den por cumplida la sanción del lateral derecho, que ya se perdió la victoria 2 a 0 ante Aldosivi por la última jornada del Grupo B.

River confirmó un amistoso ante Inter Miami para 2027

Tras varios rumores llegó la confirmación: finalmente, en enero del próximo año, River jugará un partido amistoso frente a Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, que se disputará en el Buenos Aires, bajo el lema “Un encuentro Monumental”.

Este encuentro se llevará a cabo el martes 19 de enero, con horario a confirmar, y se jugará en el Estadio Monumental, la casa del Millonario, en la semana previa al inicio del Torneo Apertura 2027, estipulado para el fin de semana del 24 del mismo mes.

Acción para los convocados en Argentina

Este viernes en La Bombonera, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Uruguay en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, que culminará el próximo martes frente a Costa Rica, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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De cara a este encuentro, se espera que tanto Thiago Almada como Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel, los tres convocados de River, formen parte del banco de suplentes. En el caso del volante y el defensor, podrían sumar minutos en el segundo tiempo.