El inicio de temporada de Vinícius Júnior empieza a preocupar a los hinchas del Real Madrid. Apenas un gol en siete partidos, sumadas a las críticas que ha recibido desde Brasil por los malos resultados de su selección, hacen que su nombre sea visto de reojo. Pero, su técnico Carlo Ancelotti salió en su defensa en su última conferencia de prensa.

Vini Jr. vuelve al ruedo con Real Madrid tras su participación con Brasil en la doble fecha de Eliminatorias (victoria 1-0 ante Ecuador y derrota por el mismo resultado ante Paraguay). Forma parte de la convocatoria de los ‘Merengues’ para jugar en Anoeta ante la Real Sociedad por la fecha 5 de LaLiga.

Durante las últimas horas, hubo mucho revuelo y ‘runrún’ alrededor de Vini. Su falta de gol y la falta de efectividad en ataque en el Madrid, en comparación a la última temporada fue puesta en cuestión. Pero el mayor ruido lo generaron desde Brasil debido a sus actuaciones en los partidos de Eliminatorias.

Vinícius Júnior, cuestionado en Brasil (IMAGO / TheNews2).

De hecho, varios medios brasileños cuestionaron al ex Flamengo por no ponerse el equipo al hombro y hasta pusieron en duda su título de “estrella”. “Hay falta de responsabilidad. Vinicius Junior no puede jugar sólo con su nombre, toca dar un poquito más, moverse, no quedarse plantado en la izquierda”, llegó a decir Caio Ribeiro, ex jugador de la selección brasileña y comentarista de la cadena Globo.

Carlo Ancelotti defiende a Vinícius de las críticas en Brasil

Si hay alguien que confía seriamente en Vinícius Júnior, ese es Carlo Ancelotti. El director técnico de Real Madrid sabe todo lo que el extremo le puede dar a su equipo y lo ha demostrado en las últimas temporadas. Por eso, ante la consulta del periodismo en la conferencia de prensa previa al duelo ante Real Sociedad, salió en su defensa.

“Creo que no está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros. No tenemos ninguna prisa porque el equipo ha marcado, él ha sido importante… y la última preocupación para mí es su estado. Siempre trabaja bien y es sólo cuestión de tiempo para que llegue a su mejor nivel. Lo importante es lo que pueda dar“, aseguró ‘Carletto’ en primera medida.

Si bien no quiso entrar en polémicas por lo que pasa con Brasil, Ancelotti, quien fue tentado para dirigir esa selección, optó por enaltecer a su figura a partir de los logros que tuvo con el Real Madrid.

“La explicación que encuentro es que el problema de Brasil, del que no quiero entrar, es un problema general. Están teniendo dificultades en encontrar su mejor versión. No es un problema de Vinícius, es un problema general. Nosotros estamos encantados con él. No está en su mejor versión, pero no podemos olvidar que gracias a Vinícius hemos ganado dos Champions League“, manifestó.

Evidentemente, Ancelotti apeló a la grandeza del Real Madrid, ganador de dos de las últimas tres UEFA Champions League que se han jugado (2021-22 y 2023-24). “Hay que tenerle mucho cariño aquí en el Madrid“, agregó en referencia a cómo tratar con el brasileño.

Vinicius Júnior va de arranque en Real Sociedad vs. Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene dos bajas confirmadas para el duelo ante la Real Sociedad. Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham siguen ausentes y son resguardados pensando a la seguidilla de partidos en el corto plazo.

Los convocados del Real Madrid para el partido ante Real Sociedad (X @realmadrid).

Así, el once titular de Real Madrid para jugar en el Reale Arena tendría a Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Luka Modric, Federico Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior.