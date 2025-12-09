Es tendencia:
Fue campeón con Arsenal, juega en LaLiga y trató de frustrado a Cristiano Ronaldo: “Vegeta siempre hablaba así de Gokú”

Nicolas Pépé apuntó contra el portugués, destacó un gesto que tuvo Lionel Messi con él y afirmó que es el número 1.

Por Lautaro Toschi

Pépé comparó a CR7 con Vegeta
Pasarán las décadas y se seguirá hablando de la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos jugadores más determinantes de las últimas dos décadas. Se analizará quién hizo más goles, quién ganó más títulos, quién fue más determinante para sus equipos y la discusión respecto a quién fue mejor de los dos dentro de una cancha de fútbol.

Ambos tienen fanáticos a lo largo y ancho del mundo, pero también algunos detractores y parece ser que Nicolas Pépé, futbolista nacido en Francia que representa a Costa de Marfil que se desempeña en Villarreal, lo es de Cristiano Ronaldo.

En diálogo con el periodista Piers Morgan, Pépé afirmó: “Cristiano Ronaldo da muchas entrevistas y habla mucho de Messi y así es como te das cuenta que él es el número 2. ¿Conoces Dragon Ball Z? Vegeta siempre hablaba así de Gokú y ¿quien nunca hablaba? Goku“.

Además, agregó: “Ronaldo tiene la misma frustración porque Messi está siempre adelante suyo”. Por otro lado, contó una anécdota que vivió con la Pulga: “Cuando conocí a Messi, quedé atónito porque me reconoció, sabía mi nombre”.

Nicolas Pépé en Villarreal. (Foto: Getty).

La gran carrera de Nicolas Pépé

Nicolas Pépé dio sus primeros pasos en el Ascenso de Francia y su primer gran club fue Lille de su país natal, luego pasó al Arsenal donde obtuvo la FA Cup y la Comunity Shield de 2020. Más tarde regresó a Francia, pero en esta oportunidad para jugar en Niza por una temporada. Luego de un breve paso por el fútbol turco, a mediados de 2024 arribó a Villarreal, donde actualmente se desempeña.

DATOS CLAVE

  • Nicolas Pépé, futbolista de Villarreal, afirmó que Cristiano Ronaldo es el “número 2” en el fútbol.
  • Pépé comparó la actitud de Ronaldo con la del personaje de Vegeta en Dragon Ball Z.
  • El futbolista, de Costa de Marfil, contó que Messi lo reconoció y sabía su nombre.
Lautaro Toschi

