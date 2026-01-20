Mastantuono rompió el silencio sobre las críticas que recibió en Real Madrid: “No me las olvido”

Por la Fecha 7 de la Fase Liga de la Champions League, Real Madrid consiguió una abultada y valiosa victoria por 6-1 ante Mónaco este martes en el Estadio Santiago Bernabéu. Franco Mastantuono fue titular para los blancos y redondeó una gran noche.

El argentino fue desde el arranque por el sector derecho del ataque y, tras participar en la jugada de la apertura del marcador, se dio el gusto de gritar el 3-0 transitorio con definición de derecha y de primera, con asistencia de Vinícius Júnior.

De esta manera, Mastantuono dejó atrás la mala racha que lo mantenía bajo una lluvia de críticas por parte de los hinchas de Real Madrid. Incluso, el Bernabéu le reconoció la gran actuación en este partido con aplausos tras el gol que anotó.

Tras el encuentro, el argentino afrontó la controversia de las últimas semanas: “Venía trabajando mucho para que se me de este partido. Real Madrid es un club muy exigente, dónde siempre hay que dar lo mejor. También escuché críticas que no me las olvido. Me hacen mejorar, me hacen más fuerte y hoy creo que me pude soltar un poco más, mostrar esa versión que quiero que vea Real Madrid. Puedo ayudar mucho más al equipo así”.

Mastantuono, confiado con lo que mostró Real Madrid

“Creo que la personalidad del equipo fue lo que marcó el partido de hoy. Ya veníamos pensando en cambiar esta dinámica. No veníamos con buenos resultados y creo que hoy la personalidad del equipo marca lo que es Real Madrid. Nos conectamos entre nosotros y con la gente. Se vio una versión que siempre se puede mejorar, pero que nos va a llevar a grandes cosas”, analizó el surgido de River.

Y se ilusionó con conseguir trofeos: “Cuando estamos bien y estamos juntos, con esa energía del equipo, se destacan todos los jugadores, individual y colectivamente. Nos destacamos todos. Jugamos todos para todos y eso se vio hoy. Tenemos dos jugadores arriba que son desequilibrantes, de los mejores del mundo. Si estamos todos conectados y unidos, se van a dar grandes cosas”.

