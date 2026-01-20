El sobresaliente puntaje que recibió Mastantuono luego de su gran actuación con Real Madrid: “Increíblemente bien”

En medio de la adversidad, y posiblemente cuando más lo necesitaba, Franco Mastantuono tuvo su primera noche soñada con la camiseta de Real Madrid. A días de ser silbado por el Santiago Bernabéu, cuando las papas quemaban, el juvenil fue una de las figuras en el 6-1 sobre el Mónaco por la Champions League al convertir el tercer tanto del partido, dándole un vuelco de 180 grados a su imagen. Y la prensa española no lo dejó pasar.

En su segunda titularidad desde la llegada de Álvaro Arbeloa, el zurdo de 18 años le devolvió la confianza al DT con un combo letal que incluyó su bautismo de gol en Champions League y también significó su primer gol en el Bernabéu (tercero en el club). De yapa, se transformó en el segundo argentino más joven en convertir en la competición europea, solo por detrás de Lionel Messi.

Con pergaminos de sobra, la prensa local llenó de elogios la actuación de Mastantuono, cambiando las recientes especulaciones por halagos. “Tuvo el partido más completo desde que llegó al Bernabéu”, sentenció el medio madridista Defensa Central, que le asignó un 7.5 de valoración al partido de la joya de 18 años.

El diario Marca fue incluso más allá y le otorgó un impactante 8.5. “Su participación fue en ascenso“, consideraron. Pero no solo se redujeron a su faceta goleadora, sino que ya fantasean con el nacimiento de una nueva sociedad por la banda derecha. “Lo hizo increíblemente bien encontrando a Valverde en la combinación que originó el primer gol“, sostuvieron.

Bajo la misma línea, en Diario AS directamente se rindieron a los pies del argentino. “A Franco le estaba faltando el tino, la fluidez. Y hoy la tuvo“, abrieron su análisis, que, pese a no darle un puntaje, lo definieron como “preciso y decisivo”. “Fue amenaza. Pero además de amenazar, acertó. Su mejor día de blanco“, cerraron.

Mastantuono, de los silbidos a la ovación

El gol del oriundo de Azul llegó a los seis minutos del segundo tiempo. Mastantuono recibió sobre la derecha un pase de Vinícius Júnior, que se había tomado un tiempo para encontrar compañeros libres en el área, y definió de primera para ponerla contra el palo más lejano.

En ese momento, los hinchas presentes en el Bernabéu comenzaron a corear su nombre. Como si fuera poco, el mimo se repitió cuando fue reemplazado a los 26 minutos. Un gesto de confianza que difiere de la adversidad a la que debió sobreponerse el pasado fin de semana, cuando fue silbado al ser anunciado por el altoparlante en la previa de enfrentar al Levante.

Pese a haber sido una debilidad de Xabi Alonso, Mastantuono empieza poco a poco a lucirse bajo la mano de Arbeloa y a ganarse su lugar. Ya son dos goles en los últimos tres partidos y la ilusión crece en los hinchas, sus compañeros y la prensa.

