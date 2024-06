Daniele De Rossi quiere llevar a AS Roma a la cima del fútbol italiano, por lo que buscará rodear a Leandro Paredes y Paulo Dybala de la mejor manera posible. Y como el mercado de pases ya está vigente, le pedirá a los directivos que incorporen a un jugador de la Selección Argentina.

En el combinado albiceleste que dirige Lionel Scaloni están pensando en lo que será la Copa América, pero también en lo que ocurrirá con el futuro de sus dirigidos. Y justamente es Nicolás Tagliafico el que puede marcharse de Francia, donde se encuentra jugando para Olympique de Lyon.

Durante las últimas horas, desde La Gazzetta dello Sport aseguraron que la Loba quiere quedarse con el lateral izquierdo de 31 años nacido en la ciudad de Rafael Calzada, dentro de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la misma fuente sentencia que desde el elenco de la capital italiana estarían dispuestos a desembolsar entre 5 y 6 millones de euros para quedarse con el ex Banfield e Independiente.

Si bien todavía no hubo una oferta formal por Tagliafico, hace algunos meses fue el propio futbolista quien aseguró en ESPN que todavía no piensa en retornar al país: “Jamás le cerré las puertas a Argentina, pero hoy digo que no porque recién tengo 31, no sé qué va a pasar”, sostuvo. Lo que sí está claro es que su futuro puede verse modificado, y lo más probable es que ocurra en medio de la competencia continental donde intentará repetir el título que Argentina consiguió en 2021.

Nicolás Tagliafico es el deseo de AS Roma.

Nicolás Tagliafico ya pudo irse de Francia

Durante agosto de 2023, a Nicolás Tagliafico lo buscaron desde Manchester United. Si bien la operación no llegó a buen puerto, no se descarta que puedan volver a intentar sacarlo de Olympique de Lyon, donde tiene contrato hasta mediados de 2025.

¿Cuál es la cotización de Nicolás Tagliafico?

Según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, la actual cotización de Nicolás Tagliafico es de 8 millones de euros.