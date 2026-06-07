Florentino Pérez ganó las elecciones y seguirá siendo presidente de Real Madrid

El dirigente derrotó a Enrique Riquelme en los primeras comicios competitivos desde 2006 y comenzará un nuevo ciclo marcado por promesas de fichajes galácticos

A cuatro días del inicio de la Copa del Mundo, en Madrid todos los focos se desviaron momentáneamente del torneo para centrase en una batalla que llevaba años pendiente puertas adentro del Real Madrid. Después de años con mandatos prácticamente ratificados de manera automática, la Casa Blanca volvió a vivir una jornada electoral. Y el resultado terminó sosteniendo el modelo que domina la institución desde comienzos de siglo: Florentino Pérez fue reelegido presidente hasta 2030 tras imponerse frente a Enrique Riquelme.

De esta manera, el dirigente de 79 años continuará así al frente del club más ganador de Europa y extenderá un ciclo de poder que, entre sus dos etapas, ya supera las dos décadas. Según los primeros datos difundidos tras el cierre de la votación en Valdebebas, Florentino obtuvo cerca del 66% de los votos emitidos por los socios madridistas.

La aparición de una oposición competitiva rompió con muchos años de elecciones sin verdadera disputa, pero el resultado final confirmó que el socio del Real Madrid sigue apostando por el dirigente que transformó al club en una potencia global tanto dentro como fuera de la cancha

Un contexto incómodo para el madridismo

La elección tuvo un peso simbólico enorme dentro del madridismo. No solo porque fue la primera vez desde 2006 que hubo una verdadera disputa electoral, sino también porque llegó en un contexto delicado para el club: el equipo acumuló una segunda temporada consecutiva sin títulos importantes, convivió con tensiones internas en el vestuario y recibió fuertes cuestionamientos por distintas polémicas que sacudieron al plantel durante los últimos meses.

En ese escenario apareció Enrique Riquelme, empresario alicantino de 37 años y CEO del Grupo Cox, que buscó representar una renovación generacional dentro del madridismo. Bajo el lema “Legado y futuro”, construyó una campaña enfocada en devolverle mayor protagonismo a los socios y modificar parte de la estructura política consolidada durante la era Florentino.

Enrique Riquelme, la oposición de Florentino Pérez en Real Madrid (Getty Images).

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“Pase lo que pase, hoy ha ganado el Real Madrid”, aseguró Riquelme antes de conocerse oficialmente el resultado. Además, sostuvo que su candidatura logró “dar voz a una parte del madridismo que estaba dormida”.

La campaña de Florentino: Mourinho y un nuevo galáctico

Lejos de una campaña silenciosa, Florentino utilizó las semanas previas a la votación para exponer varias de las cartas fuertes de su próximo proyecto deportivo. La principal promesa fue el regreso de José Mourinho al banco de suplentes, luego de la salida de Xabi Alonso y el interinato de Álvaro Arbeloa.

A eso se le sumaron anuncios vinculados al mercado de pases. El club ya avanzó por Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté para jerarquizar su defensa, aunque el gran impacto llegó con otra frase del presidente: prometió realizar “la mayor oferta de la historia del Real Madrid” para incorporar a un nuevo galáctico valuado en alrededor de 150 millones de euros. Aunque todavía no trascendió oficialmente el nombre elegido, en España comenzaron a instalarse alternativas como Vitinha, João Neves y Michael Olise.

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El nuevo mandato de Florentino también apunta a profundizar la transformación institucional del club. Entre las iniciativas más importantes aparece una renovación integral de la ciudad deportiva para convertirla en un polo empresarial capaz de aumentar los ingresos del Madrid.

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