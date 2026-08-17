La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

La tecnología pronosticó hasta los goleadores del partido correspondiente a la revancha de los octavos de final.

Este martes por la tarde-noche, Recoleta recibe a Boca por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputa en el Estadio Defensores del Chacho define al clasificado a la próxima ronda. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que en la ida el Xeneize ganó 3-1 en el encuentro disputado en el Tomás Adolfo Ducó la semana pasada. Allí, aunque empezó en desventaja rápidamente, luego aprovechó las expulsiones del elenco paraguayo y lo dio vuelta con los goles de Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores. Y ahora se juega la vuelta…

Santiago Ascacíbar tras anotar un gol en Boca – Recoleta. (Getty Images)

El pronóstico de la IA en Recoleta – Boca

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y primero reveló: “Recoleta va a salir con mucha intensidad desde el comienzo, no tiene demasiadas alternativas. En cambio, Boca puede jugar con mucha más tranquilidad. Aunque durante los primeros minutos sufra un poco la presión paraguaya, va a ir acomodándose con el correr de los minutos“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Recoleta 1-2 Boca“, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “1-0 Pedro Ríos (Recoleta), 1-1 Miguel Merentiel (Boca) y 1-2 Sebastián Villa (Boca)“, aseguró la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

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Por último pero no menos importante, hizo una pequeña conclusión. “Boca va a sufrir más de lo que indica el resultado final, especialmente en el primer tiempo”, manifestó la IA en primera instancia. Luego, aclaró: “Pero la diferencia de jerarquía y, sobre todo, la obligación de Recoleta de salir a buscar dos goles deberían terminar favoreciendo al Xeneize“.