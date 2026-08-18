“Uno siempre sueña con estar en River”

Matías Gallardo se desempeña en Instituto de Córdoba desde comienzos de 2025, pero en Inferiores se destacó en el Millonario.

Pocos meses después de la salida de Marcelo Gallardo en su primer ciclo en River, su hijo Matías dejó el club. El mediocampista había realizado todo el camino en Inferiores y hasta llegó a jugar en Reserva, pero no debutó en Primera. Su trayectoria siguió en el segundo equipo de Atlanta United y a comienzos de 2025 regresó al fútbol argentino para jugar en Instituto.

En diálogo con DSports, Matías Gallardo habló de River y su deseo de regresar en un futuro: “Soy de vivir y disfrutar el día a día, lógicamente que uno siempre sueña estar en River, es un club que significa mucho. Hoy estoy muy bien en Instituto y quiero disfrutar este momento“.

Además, agregó: “Siempre voy a estar agradecido a River, fueron muchos los años en los que estuve ahí. Mi viejo estuvo mucho tiempo en el club y tengo muchos recuerdos de River, a pesar de haberme ido. Un futbolista que siempre me gustó fue Exequiel Palacios, lo tenía cerca cuando estaba de alcanzapelotas y me asombraba mucho al verlo”.

El presente de Matías Gallardo en Instituto

Desde que Matías Gallardo llegó a Instituto disputó 22 encuentros y marcó un tanto. El presente de la Gloria es muy bueno ya que lidera la Zona A del Torneo Clausura con 12 unidades. En lo que respecta a la tabla anual está en la décima posición y ocupa la última plaza para ingresar a la Copa Sudamericana.

Matías Gallardo en Instituto. (Foto: Prensa Instituto).

¿Qué será del futuro de Marcelo Gallardo?

Tras su salida de River, Marcelo Gallardo pasó un tiempo con la familia, viajó al Mundial para trabajar como comentarista en ESPN y a su regreso empezó a analizar su futuro. La oferta más interesante que recibió hasta el momento fue la de la Selección de Ecuador y todo indica que allí estaría su futuro.

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