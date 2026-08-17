River hoy: emotivo posteo de Almada, gran gesto de Otamendi y la formación vs. Santa Fe

Todas las novedades del Millonario de este lunes 17 de agosto, a dos días de jugar la ida de octavos de la Sudamericana.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 17 de agosto, el día después del triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors y en la previa de lo que será la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gesto de líder de Nicolás Otamendi que no se vio en TV, emotivo posteo de Almada tras su debut con el Millonario, la ilusión de Ángel Correa y la probable formación vs. Santa Fe.

El gesto de Otamendi que no se vio en TV

River lo ganaba 1 a 0 y cuando el partido estaba caliente en el segundo tiempo, Ángel Correa tomó la pelota por izquierda, encaró, le cometieron falta, pero continuó con la pelota, se metió en área y fue derribado alevosamente, pero Facundo Tello -árbitro del partido- decidió volver atrás y cobrar falta fuera del área.

Nicolás Otamendi, captado por las cámaras de ESPN que le hicieron un seguimiento especial- mostraron cómo salió corriendo de manera desesperada tras la insólita decisión de Tello. Inmediatamente corrió a sus compañeros e impidió que se acerquen los de Argentinos Juniors. Allí reclamó que debía cobrar penal y se quedó discutiendo un rato largo hasta que el juez decidió revisar la jugada a instancias del VAR.

Finalmente, luego de algunos minutos, Facundo Tello se dio cuenta que había cometido un grosero error, rectificó su decisión y terminó cobrando penal para River. Ángel Correa lo cambió por gol y los de Eduardo Coudet se pusieron 2 a 0 a pocos minutos del cierre del encuentro.

¡EL CAPITÁN SE VOLVIÓ LOCO! Nicolás Otamendi fue con todo a reclamar el penal sobre Angelito Correa a Facundo Tello en River-Argentinos ¡Y TENÍA RAZÓN! pic.twitter.com/s1qjhBe4ip — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

Emotivo posteo de Thiago Almada tras debutar en River

Sin lugar a dudas, Almada fue el gran protagonista del duelo entre River y Argentinos Juniors. En la previa recibió la ovación del Monumental cuando anunciaron las formaciones. En lo que respecta al partido, el Guayo se movió por el frente de ataque -inició recostado por la izquierda- y fue importante cuando tocó la pelota.

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Claro, concreto, siempre buscando al compañero mejor perfilado para recibir, clarificó jugadas, ofreció sacrificio y entrega cuando el equipo no tenía la pelota y al ser reemplazado volvió a ser reconocido por los hinchas con un fuerte aplauso, una clara muestra de la ilusión que genera en los hinchas.

A través de su cuenta de Instagram, Thiago Almada compartió una publicación con varias fotos del duelo ante Argentinos y una de chico junto a su tío, que jugó en las Inferiores del Millonario. A las imágenes las acompañó con un emotivo texto: “Muy feliz por mi debut con esta camiseta. Qué lindo jugar en este estadio…este es el camino que debemos seguir. Vamos River Plate”.

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Correa habló maravillas de Almada

Una vez terminado el partido ante Argentinos Juniors, Ángel Correa dialogó con la prensa en zona mixta y fue consultado por Thiago Almada, su gran amigo: “Felices de tenerlo. Sabemos la clase de jugador que es. Hablo todos los días con él. Tenemos muchísima relación desde hace años. Podía estar en cualquier gigante de Europa y decidió venir a River… A este grandísimo club. Acompañarlo y tratar de disfrutar jugando juntos, para darle alegrías al club”.

Ángel Correa marcó su primer gol en River. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Santa Fe

River visitará a Santa Fe en Bogotá el próximo miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien resta la confirmación de Eduardo Coudet, la formación inicial ante el conjunto colombiano sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. Cabe destacar que si Montiel no llega en condiciones, lo podría reemplazar Yutiel Susano, el lateral derecho de la Reserva.

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