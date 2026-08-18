El próximo miércoles, en condición de local, Atlético de Madrid iniciará su camino en la temporada. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone se medirán ante Málaga en condición de local por la primera jornada de LaLiga. Uno de los nombres que estuvo en boca de todos en las últimas semanas fue el de Julián Alvarez, que manifestó abiertamente su deseo de marcharse en este mercado de pases.

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El atacante argentino lo dejó en claro en pleno Mundial y eso trajo ruido. Barcelona aceleró por él, PSG también estuvo en la pelea y hasta el Arsenal se quiso hacer con la Araña, pero desde Atlético de Madrid fueron tajantes: solamente se va por la cláusula de salida, que es de 500 millones de euros.

Ante esta situación, Julián Alvarez siguió buscando una salida, pero pareciera ser imposible, al menos en este mercado. La semana pasada, el Colchonero viajó a Francia para jugar un amistoso contra Olympique Marsella y lo hizo sin la Araña. La decisión del Cholo fue dejarlo a él y a otros mundialistas en Madrid para que sigan con la preparación.

Julián Alvarez. (Foto. Getty).

Simeone habló del futuro de Julián Alvarez

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Málaga, Diego Pablo Simeone fue consultado por Julián Alvarez y dijo: “Miguel Ángel Gil Marín es el dueño del club y tajantemente habla de la manera en la que habló y no hay más que hablar, es como en los juicios ´no ha lugar´, creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos“.

“Desde lo deportivo cuidamos a la persona, al jugador, esperar que él esté en las condiciones que queremos para que siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio, así que entendemos que no está en esas condiciones para participar en este partido y esperemos que en estos cuatro días evolucione un poco más y esté más cerca de lo que queremos“, agregó Simeone.

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En la misma conferencia, le consultaron a Simeone si los hinchas de Atlético de Madrid se merecen un perdón de Julián Alvarez y dijo: “La gente pensará lo que tenga que pensar, yo soy muy respetuoso con la opinión de todos, ya sea en el caso de Diego Costa, de Griezmann, ahora de Julián. Soy muy respetuoso de los que puedan opinar todos”.

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