En el Estadio Defensores del Chaco, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a Recoleta de Paraguay en búsqueda de hacer valer el resultado favorable obtenido en la ida y así avanzar a la próxima ronda del certamen continental.
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El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena ganó 3 a 1 en la ida disputada en el Tomás Adolfo Ducó, y para este encuentro tendrá tres bajas claves, ya que no podrá contar con el lateral Leandro Lozano, el marcador central Marco Pellegrino y el capitán del equipo, Leandro Paredes.
Recoleta, por su parte, también tendrá que realizar cambios debido a que los expulsados Mosquera y Baéz no estarán a disposición. Su entrenador, Jorge Gónzalez, ya confirmó públicamente el equipo titular con cuatro cambios en total.
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Recoleta por la Copa Sudamericana
- Si Boca gana: una victoria, por cualquier diferencia, automáticamente le dará la clasificación al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- Si Boca empata: debido a que ganó en la ida, un empate lo dejará arriba en el global, por lo que también obtendrá el boleto a la próxima instancia del certamen continental.
- Si Boca pierde: en caso de perder por un gol, el Xeneize clasificará a los cuartos de final. Si la derrota es por dos tantos de diferencia irán a penales, mientras que si cae por una diferencia de tres, quedará eliminado.
Las formaciones del partido
La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026
Datos claves
- Boca clasifica a cuartos de final de la Sudamericana ganando, empatando o perdiendo por un gol.
- El DT Rodolfo Arruabarrena no contará con Lozano, Pellegrino ni el capitán Paredes.
- Recoleta tendrá cuatro cambios en el equipo titular tras las expulsiones de Mosquera y Báez.