En el Estadio Defensores del Chaco, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a Recoleta de Paraguay en búsqueda de hacer valer el resultado favorable obtenido en la ida y así avanzar a la próxima ronda del certamen continental.

Seguí el partido entre Boca y Recoleta a través de Disney+.

El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena ganó 3 a 1 en la ida disputada en el Tomás Adolfo Ducó, y para este encuentro tendrá tres bajas claves, ya que no podrá contar con el lateral Leandro Lozano, el marcador central Marco Pellegrino y el capitán del equipo, Leandro Paredes.

Recoleta, por su parte, también tendrá que realizar cambios debido a que los expulsados Mosquera y Baéz no estarán a disposición. Su entrenador, Jorge Gónzalez, ya confirmó públicamente el equipo titular con cuatro cambios en total.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Recoleta por la Copa Sudamericana

Si Boca gana : una victoria, por cualquier diferencia, automáticamente le dará la clasificación al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

: una victoria, por cualquier diferencia, automáticamente le dará la clasificación al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si Boca empata : debido a que ganó en la ida, un empate lo dejará arriba en el global, por lo que también obtendrá el boleto a la próxima instancia del certamen continental.

: debido a que ganó en la ida, un empate lo dejará arriba en el global, por lo que también obtendrá el boleto a la próxima instancia del certamen continental. Si Boca pierde: en caso de perder por un gol, el Xeneize clasificará a los cuartos de final. Si la derrota es por dos tantos de diferencia irán a penales, mientras que si cae por una diferencia de tres, quedará eliminado.

Las formaciones del partido

Datos claves

Boca clasifica a cuartos de final de la Sudamericana ganando, empatando o perdiendo por un gol.

clasifica a cuartos de final de la Sudamericana ganando, empatando o perdiendo por un gol. El DT Rodolfo Arruabarrena no contará con Lozano , Pellegrino ni el capitán Paredes .

, ni el capitán . Recoleta tendrá cuatro cambios en el equipo titular tras las expulsiones de Mosquera y Báez.