En el Estadio Defensores del Chaco, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Recoleta de Paraguay recibe a Boca en búsqueda de dar vuelta la serie luego de perder 3 a 1 en la ida en el encuentro disputado en Parque Patricios.

Seguí el partido entre Boca y Recoleta a través de Disney+.

Previo a este partido, Jorge González, entrenador del elenco paraguayo, habló en una entrevista con el Diario Olé, en donde se mostró confiado en poder dar vuelta el resultado, y además, celebró la ausencia de Leandro Paredes, ya que considera que es una ventaja para su equipo.

“Para mí es una ventaja que Paredes no pueda jugar. Es uno de los mejores de Boca, si no el líder del equipo. Cualquiera que pueda suplirlo puede jugar igual, pero nunca va a ser el líder, el técnico dentro de la cancha que organiza el equipo”, inició sobre la baja del volante, que sufrió una sobrecarga.

Siguiendo por la misma línea, profundizó sobre la ausencia del capitán del Xeneize es importante para su equipo: “Boca pierde mucho sin Paredes por lo que conlleva su emblema, su arraigo con los demás jugadores y, sobre todo, porque entiende el juego y ordena al equipo”.

Para cerrar, se refirió a los posibles reemplazos del volante central, con Camilo Rey Domenech como el principal apuntado: “Boca tiene reemplazantes naturales en cuanto al juego, pero no con la calidad de líder nato que tiene Paredes”.

La confianza en dar vuelta el resultado

Por otro lado, también fue optimista con dar vuelta el resultado en Paraguay. “Estamos confiados. Hacerle tres goles a Boca no es fácil, no te digo imposible, pero situaciones se pueden generar. Podemos aprovechar las ocasiones, golpear en el primer tiempo y en el segundo tiempo, llevarlo a los penales y que en esa tanda podamos sobresalir con los grandes ejecutores que tenemos. Los arqueros también están confiados”, arrancó.

Publicidad

“Estamos esperanzados en convertir en los primeros minutos para comenzar a trabajar el partido. La necesidad es hacer un gol rápido para ilusionarnos con la clasificación”, agregó sobre la importancia de abrir rápido el marcador para meterse en la serie.

Además, se refirió a una posible tanda de penales: “Lo tenemos incorporado siempre al final del entrenamiento. Los chicos se quedan con los arqueros y van entrenando. Nosotros lo hacemos siempre”.

Datos claves

Boca venció 3-1 a Recoleta en la ida de octavos de la Copa Sudamericana.

en la ida de octavos de la Copa Sudamericana. El DT Jorge González busca remontar la serie de revancha en el Defensores del Chaco.

busca remontar la serie de revancha en el Defensores del Chaco. Leandro Paredes será baja en Boca tras sufrir una sobrecarga muscular.