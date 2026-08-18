Dónde y en qué estadio se enfrentan Recoleta y Boca por la Copa Sudamericana

El elenco paraguayo y el Xeneize se enfrentan en uno de los estadios más importantes del país guaraní.

En el marco de la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita en Asunción a Recoleta de Paraguay en búsqueda de hacer valer el triunfo obtenido por 3 a 1 en la ida y así clasificar a los cuartos de final del certamen continental.

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Para este encuentro, el elenco paraguayo no hará de local en su cancha, sino que se mudó al Estadio Defensores del Chaco, en donde se juegan los partidos más importantes del certamen local. Además, es la casa de la Selección de Paraguay en los compromisos por Eliminatorias.

Ubicado en la capital paraguaya, el estadio se fundó en 1917 y a lo largo de su historia tuvo cuatro renovaciones. La primera de ellas fue en 1939, mientras que la última en 2015. En el medio, también tuvo trabajos de refacciones en 1996 y 2007.

En cuanto a su capacidad, el Defensores del Chaco tiene lugar para 40799 espectadores, por lo que es el segundo estadio con mayor aforo, tan solo por detrás de La Nueva Olla, cancha de Cerro Porteño, que tiene espacio para poco más de 45 mil hinchas presentes.

Una de las particularidades de esta cancha, es que además de ser la casa de la Selección de Paraguay, Olimpia, uno de los equipos más importantes del país, también hace las veces de local allí tanto en las competencias locales como también en las internacionales.

Boca tendrá 20 mil hinchas en Paraguay

Para este encuentro, Recoleta decidió dividir la mitad de la cancha para cada equipo, por lo que Boca tendrá capacidad para 20 mil hinchas presentes en el estadio, en un hito particular ya que en la ida el elenco paraguayo solamente pudo llevar 2 mil espectadores al Ducó.

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Al respecto de esta decisión, Jorge González, entrenador del equipo, se mostró de acuerdo. “No somos un equipo de hinchada abultada. Casi siempre tenemos hinchada en contra, nos pasó en Brasil, con San Lorenzo y ahora con Boca. Con Santos incluso jugamos en la frontera con Brasil y se llenó de hinchas visitantes”, soltó.

Y cerró: “Para nosotros es importante jugar con estadio lleno porque es una motivación extra para los chicos, ya mostraron que están capacitados para superar cualquier tipo de presión, ya sea del público o del equipo rival”.

Furor por Boca en Paraguay

Miles de hinchas se acercaron al hotel en el que concentra el plantel de Boca y se acercaron para alentar a los futbolistas en la previa de un partido importante. Además, los dirigidos por Arrubarrena se acercaron a saludar a los allí presentes.

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Los jugadores de Boca bajaron a sacarse fotos y firmar autógrafos a los hinchas que esperaban afuera del hotel en Paraguay pic.twitter.com/R2eZHjJGzd — David Ganga (@davidgangaf) August 17, 2026

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