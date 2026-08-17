Con limitaciones y lesionados, Coudet define la formación de River para enfrentar a Santa Fe

El Millonario se medirá ante el León por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles.

River volvió a ganar y lo hizo jugando bien. El inicio del semestre fue lapidario para los de Eduardo Coudet que no encontraban soluciones y las derrotas se acumularon como pocas veces en la historia del club. En total fueron seis de manera consecutiva.

El pasado domingo, River recibió a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental y ganó por 2 a 0. Los del Chacho tuvieron buenos pasajes de fútbol, especialmente cuando Correa, Andrada y Almada se juntaron. Montiel y el propio Correa convirtieron los tantos que rompieron la mala racha del Millonario.

Tras la victoria ante Argentinos Juniors, River ya puede poner el foco en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cual será el próximo miércoles en Bogotá ante Independiente Santa Fe. Cabe recordar que este encuentro tendría que haberse jugado la semana pasada, pero por el terremoto que sufrió Colombia, el partido se postergó.

La probable formación de River vs. Santa Fe

River visitará a Santa Fe en Bogotá el próximo miércoles a las 21.30 horas. Si bien resta la confirmación de Eduardo Coudet, la formación inicial ante el conjunto colombiano sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

Gonzalo Montiel salió tocado ante Argentinos. (Foto: Getty).

Cabe destacar que si Montiel no llega en condiciones, lo podría reemplazar Yutiel Susano, el lateral derecho de la Reserva. Cachete salió reemplazado ante Argentinos Juniors con una fuerte molestia en el aductor izquierdo, aunque cuando se retiraba del Monumental lo hizo caminando con normalidad, por lo que todavía no se sabe si podrá ser de la partida.

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Cambios en la lista y refuerzos que no pueden estar

Conmebol permite realizar cinco cambios en las listas de la Copa Sudamericana antes del inicio de los octavos de final. River incorporó nueve refuerzos y los cinco que se metieron para esta instancia fueron: Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré.

De esta manera, quedaron afuera: Lucas Beltrán, Giovanni González, Mauro Arambarri y Francisco Ortega. Ante esta situación, Eduardo Coudet no podrá contar con ellos, al menos en esta fase. Cabe destacar que, en caso de avanzar a cuartos de final, el entrenador podrá realizar tres nuevas modificaciones.

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