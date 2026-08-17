Solo 13 minutos en cancha le alcanzaron para mostrarse como un jugador importante de su nuevo equipo.

Luego de la polémica por la decisión de la dirigencia de River de apartar a un puñado de jugadores del plantel, la mayoría de los futbolistas ya encontró otros clubes donde desempeñarse en la segunda parte del 2026. Santiago Lencina es uno de ellos y ya tiene buenas sensaciones con su nuevo equipo.

Este sábado, por la primera fecha de la Segunda División de España, Burgos derrotó por un agónico 3-2 a Córdoba para iniciar el sueño de ascender a la máxima categoría.

Lencina llegó al elenco español a préstamo por un año con opción de compra por el 50% de su ficha. En este compromiso, ingresó a los 32 minutos del complemento y fue clave para la victoria de su equipo, que empataba por 2-2 al momento de su entrada.

Principalmente, cuando se acababa el encuentro, metió un pase filtrado que derivó en el gol del triunfo. Víctor Mollejo recibió el pase al vacío y cedió para David González, que la mandó al fondo de la red con un cabezazo.

Control y filtradita de Santi Lencina para el gol de Burgos en su debut. Solo 14 minutos en cancha. pic.twitter.com/JBMjQWUkZ3 — E. (@egrodriguez_) August 16, 2026

De esta manera, Lencina redondeó una presentación que ilusiona a los hinchas de Burgos. En sus 13 minutos, dio 2 pases clave, acertó el 100% de sus centros, tuvo 83% de precisión en sus pases, recuperó 3 pelotas y completó el 100% de las gambetas intentadas.

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Los números de Santiago Lencina en River

Desde su debut en el primer equipo del Millonario, el volante de 20 años lleva disputados un total de 31 partidos, en los que convirtió tres goles y no aportó asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1116 minutos en cancha.

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