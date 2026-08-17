Boca hoy: la lesión de Paredes, el posible XI vs. Recoleta y más

Las novedades más importantes del Xeneize en este lunes 17 de agosto.

Luego de empatar con Platense, Boca dio vuelta la página y el entrenador Rodolfo Arruabarrena ya piensa en el equipo titular para enfrentar a Recoleta teniendo en cuenta las lesiones de Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Además podría debutar Enner Valencia.

Los convocados para visitar a Recoleta

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Malcom Braida. Volantes : Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Doménech, Miltol Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco.

: Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Doménech, Miltol Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Enner Valencia.

Paredes descartado para enfrentar a Recoleta

Tras pedir el cambio en el entretiempo del empate 1 a 1 contra Platense como visitante, Leandro Paredes se realizó los estudios médicos correspondientes para determinar la gravedad del problema físico que lo tiene a maltraer desde el sábado.

Finalmente, el volante sufrió una molestia en el isquiotibial que no llega a ser un desgarro. Será evaluado en el día a día, pero en Boca creen que tal vez con una semana de reposo y recuperación le pueda alcanzar para volver.

La posible formación de Boca para enfrentar a Recoleta

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, deberá hacer por lo menos tres cambios con respecto al equipo que empató con Platense, debido a que no podrá contar con los lesionados Paredes, Lozano y Pellegrino.

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De esta manera, saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Enner Valencia podría debutar ante Recoleta

A más de una semana de su llegada a Boca, y luego de cumplir con un plan de reacondicionamiento físico, el delantero ecuatoriano Enner Valencia cuenta con chances de hacer su debut oficial en el partido contra Recoleta por la Copa Sudamericana.

El ex Pachuca formará parte de la lista de convocados e irá al banco de suplentes. En caso de que el contexto esté favorable para su ingreso, la intención de Arruabarrena es la de darle minutos para que poco a poco comience a tener rodaje.

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Habló el DT de Recoleta

En el Estadio Defensores del Chaco, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Recoleta de Paraguay recibe a Boca en búsqueda de dar vuelta la derrota sufrida de visitante por 3 a 1 y así clasificar a los cuartos de final del certamen.

Previo a este encuentro, Jorge González, entrenador del elenco paraguayo, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se mostró optimista con poder ganar como local y así, por lo menos, estirar la definición a los penales. Para eso, su equipo deberá triunfar por dos goles de diferencia.