Coudet lo ubicó mal a Almada: River no puede pagar 23 millones para ponerlo a hacer relevos a 60 metros del arco

Para mí, el Chacho tiene que hacer una apuesta: poner a Almada junto a Angelito Correa y un 9. No hay mucha vuelta que darle.

River tiene que olvidarse de la guardia alta y de la campaña de la AFA en contra. Cuando, como hoy, sos superior a tu rival, porque el Millonario fue más que Argentinos, ganás.

Hoy, Facundo Tello le dio un penal a River, a instancias del VAR. Por eso es que no hay una campaña de la AFA para que River no pueda ganar y no pueda salir campeón.

En definitiva, lo que hay que hacer es jugar mejor que el rival. Y hoy River fue más que Argentinos. Por eso ganó. No hay mucha vuelta que darle.

Por otra parte, Chacho Coudet lo ubicó mal a Thiago Almada. Vos no podés pagar 23 millones de dólares por un tipo que tirás a jugar por la banda, a hacer relevos a 60 metros del arco.

Sí, el campeón del mundo en Qatar 2022 es un distinto. Se nota cuando tiene la pelota en los pies que es absolutamente diferente. Le va a aportar mucho a River.

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Para mí, el Millonario tiene que jugar con un 9. Si Beltrán no anda bien, que juegue Borré, que hoy entró un poquito mejor. O bien Driussi, cuando esté recuperado.

Angelito Correa tiene chispazos de crack y hasta metió el segundo de penal. Por eso, para mí, tiene que jugar él junto a Almada y un 9.

Y veo al grupo unido, fuerte. Se abrazaron todos después del segundo gol y después de ganar. Además, Correa lo fue a saludar al Chacho. Los jugadores quieren salvar al DT. ¿Podrán? El tiempo lo dirá.