Con tres cambios, la posible formación de Boca para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana

Arruabarrena tendrá que hacer cambios por lesión y pondrá en cancha lo mejor a disposición.

Luego de ganar 3 a 1 en la ida, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a Recoleta de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en búsqueda de un resultado que lo clasifique a los cuartos de final del torneo continental.

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Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, deberá realizar por lo menos tres cambios con respecto al equipo que empató 1 a 1 contra Platense el pasado sábado, debido a que no podrá contar con los lesionados Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino.

En este sentido, en el lateral derecho volverá a aparecer Dylan Gorosito. Tal como en la ida ante O’Higgins, el juvenil surgido de las divisiones inferiores estará desde la partida para reemplazar al uruguayo, que tendrá para una semana de recuperación.

Por otro lado, en la zaga central regresará Ayrton Costa, quien jugó 45 minutos contra el Calamar. De esta manera, la dupla estará compuesta por Lautaro Di Lollo y el ex Independiente, repitiendo así la misma que estuvo en la ida frente a Recoleta el pasado martes.

Finalmente, el tercer cambio será en la mitad de la cancha. Ante la salida de Paredes, Arruabarrena no cambiará el esquema táctico y hará puesto por puesto, por lo que Camilo Rey Domenech sería el volante central, acompañado de Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

La posible formación de Boca para enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana

El Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

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