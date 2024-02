Javier Milei no escapó a la invitación que le hizo Mauricio Pochettino, técnico de Chelsea, hace algunos días. El entrenador argentino sorprendió a propios y extraños al invitar al presidente de la República Argentina a las instalaciones de los Blues, en medio de los rumores de una posible compra de algún club de este país.

Pochettino, en declaraciones a The Telegraph, invitó a Milei a las instalaciones de Chelsea, además de elogiarlo y hablar de la posibilidad de que las Sociedades Anónimas Deportivas puedan llegar a Argentina. “Quiero invitar al presidente de Argentina (…) Si algún día está en Londres, queremos invitarlo a venir aquí porque ama el fútbol“, dijo.

La respuesta de Javier Milei a la invitación de Mauricio Pochettino

“Dicen que Mauricio Pochettino (entrenador del Chelsea) me invitó a ver un partido en Inglaterra. Me encantaría ir. Necesito que alguien me pase el contacto para ver si puedo ir“, le dijo Javier Milei al periodista Jonatan Viale en una entrevista para TN.

De esta forma, el presidente argentino vuelve a hacerle un guiño al conjunto de Londres, sobre todo tras haber confesado que sus dueños estarían interesados en adquirir un club argentino. Así lo reveló en una entrevista con Radio Mitre hace algunas semanas.

“Tenemos la voluntad manifestada del Chelsea de querer comprarse Boca, Racing, Estudiantes, Newell´s o Lanús. Es dinero rápido. Si los socios de esos clubes no quieren, seguirán con el esquema actual“, supo decir al respecto.

Sin embargo, si bien Pochettino le hizo la invitación para ver algún partido de Chelsea, duda de la posibilidad de que se puedan implementar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, al menos, en el corto plazo.

“Es muy difícil porque Argentina es un país donde normalmente no es como aquí, donde llega gente de fuera y compra clubes“, comenzó diciendo. “Los hinchas sienten que pertenecen al club y que el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar esa mentalidad. Quizás con el tiempo, sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí“, continuó.

¿Qué opina Mauricio Pochettino sobre Javier Milei?

Pochettino no ocultó su opinión respecto a Milei como presidente de la República Argentina, su país natal. “El presidente tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Es una situación difícil, pero todos los argentinos vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible para tratar de ayudar al país, Argentina, a mantenerse en una mejor situación”, supo opinar al respecto.