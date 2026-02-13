Es tendencia:
La reacción del Cholo Simeone al primer gol de Julián Álvarez en 2026: “Gracias a Dios”

El araña volvió al gol y le lleva tranquilidad a Simeone.

Por Germán Celsan

Simeone se refirió a la vuelta al gol de Julián
© GettySimeone se refirió a la vuelta al gol de Julián

Atlético de Madrid se despachó con una goleada categórica ante el Barcelona, fue 4 a 0 por la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Estadio Metropolitano. Ese partido también significó el fin de una sequía de 12 partidos de Julián Álvarez sin convertir, algo que el Cholo Simeone espera, le saque presión de cara a lo que resta de la temporada.

Una vez terminado el partido, y para cerrar la conferencia de prensa, Simeone se refirió al delantero ex River y comentó sobre su vuelta al gol: “Repito, los detalles hablan por sí solo de él. La asistencia a Lookman fue fantástica, su trabajo en el primer tiempo fue increíble“, inició el Cholo.

“El gol es algo que él tiene y gracias a Dios ha vuelto, es algo que necesitaba y seguramente lo limpiará para todo lo que viene“, completó sobre lo que fue el primer tanto de Julián en 2026, tras no convertir desde el 9 de diciembre, cuando anotó de penal en la victoria por 3 a 2 vs. PSV Eindhoven por Champions.

Tweet placeholder

Con el que convirtió ante Barcelona, Julián Álvarez acumula 12 goles en lo que va de la temporada con el Atlético de Madrid, y aunque no parece que vaya a ser capaz de llegar a los 29 que convirtió en su primera temporada como colchonero, será importante que siga por este camino. Tanto para el conjunto de la capital española como para lo que serán la Finalissima y el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

En síntesis

  • Julián Álvarez anotó su primer gol de 2026, rompiendo una racha de 12 partidos sin goles.
  • Simeone espera que el gol lo limpie para lo que resta de temporada.
  • El delantero argentino suma 12 goles totales en la presente campaña con el equipo colchonero.
Germán Celsan
Germán Celsan

