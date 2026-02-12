Es tendencia:
Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto

Por la primera semifinal de la Copa del Rey, el Colchonero recibe al Blaugrana. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey.
© Getty ImagesAtlético de Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey.

Este jueves 12 de febrero, se enfrentan Atlético de Madrid y Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro comienza a las 17:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Juan Martínez Munuera y en el VAR está Pablo González Fuertes.

¿Cómo llega Barcelona?

  • 32avos de final: Guadalajara 0-2 Barcelona
  • Octavos de final: Racing de Santander 0-2 Barcelona
  • Cuartos de final: Albacete 1-2 Barcelona

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

  • 32avos de final: Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid
  • Octavos de final: Deportivo La Coruña 0-1 Atlético de Madrid
  • Cuartos de final: Real Betis 0-5 Atlético de Madrid

Juan Martínez Munuera, el árbitro

Juan Martínez Munuera fue designado por la RFEF para que lleve adelante la justicia en Atlético de Madrid vs. Barcelona. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Asistente 1: Guadalupe Porras
  • Asistente 2: Miguel Martínez
  • Cuarto árbitro: Guillermo Conejero
  • VAR: Pablo González Fuertes
  • AVAR: Juan Luis Pulido
La posible formación de Barcelona vs. Atlético de Madrid

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong o Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

La posible formación de Atlético de Madrid vs. Barcelona

Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Thiago Almada o Álex Baena, Koke, Rodrigo Mendoza o Pablo Barrios, Giuliano Simeone; Ademola Lookman y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

