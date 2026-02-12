Este jueves 12 de febrero, se enfrentan Atlético de Madrid y Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro comienza a las 17:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Juan Martínez Munuera y en el VAR está Pablo González Fuertes.
Copa del Rey
Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto
Por la primera semifinal de la Copa del Rey, el Colchonero recibe al Blaugrana. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
¿Cómo llega Barcelona?
- 32avos de final: Guadalajara 0-2 Barcelona
- Octavos de final: Racing de Santander 0-2 Barcelona
- Cuartos de final: Albacete 1-2 Barcelona
¿Cómo llega Atlético de Madrid?
- 32avos de final: Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid
- Octavos de final: Deportivo La Coruña 0-1 Atlético de Madrid
- Cuartos de final: Real Betis 0-5 Atlético de Madrid
Juan Martínez Munuera, el árbitro
Juan Martínez Munuera fue designado por la RFEF para que lleve adelante la justicia en Atlético de Madrid vs. Barcelona. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Asistente 1: Guadalupe Porras
- Asistente 2: Miguel Martínez
- Cuarto árbitro: Guillermo Conejero
- VAR: Pablo González Fuertes
- AVAR: Juan Luis Pulido
La posible formación de Barcelona vs. Atlético de Madrid
Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong o Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
La posible formación de Atlético de Madrid vs. Barcelona
