La respuesta de la dirigencia del Tottenham a la crítica del Cuti Romero

Cuti Romero profundizó la grieta en el Tottenham Hotspur, club cuya dirigencia viene siendo duramente criticada por los hinchas. En concreto, tanto los aficionados como el defensor de la Selección Argentina exponen que las autoridades no están haciendo lo posible para que el plantel tenga los recursos necesarios para pelear por la Premier League (en el presente se ubica decimocuarto).

Pero claro, una cosa es que sean comentarios en la tribuna y en redes sociales y otra cosa es que el capitán del equipo lo evidencie en su propia cuenta de Instagram, no una, sino dos veces. La primera fue en enero luego de una derrota con el Bournemouth en donde el cordobés escribió que nadie de la directiva iba a ”salir a dar la cara” y la otra fue después del empate con el Manchester City este fin de semana, en donde describió que, ante una lesión muscular que sufrió, su entrenador Thomas Frank no tenía nadie que lo reemplazara.

Al respecto de este asunto que provocó un fuerte debate en los medios de comunicación del Reino Unido, la comisión directiva del Tottenham Hotspur reaccionó. ¿De qué manera? Mediante una entrevista que le brindó al departamento de prensa oficial del club y que fue publicada en su canal de YouTube.

“Considero que este mercado fue uno de los más tranquilos, no solo en la Premier League, sino en el fútbol en general. Creo que hubo 33 fichajes, incluyendo los libres, en toda la Premier League”, se excusó Johan Lange, director deportivo de la institución de Londres.

En esa misma línea, explicó: ”Esto se debe, sobre todo, al nuevo formato en Europa. Ahora tenemos clubes compitiendo en la Champions League o la Europa League durante diciembre y, por supuesto, también en la última parte de enero: 48 equipos avanzan en las competiciones europeas después del mercado de fichajes. Creo que vimos algo de eso el año pasado y creo que hemos visto aún más este año, lo que ha cambiado un poco la dinámica del mercado de fichajes de enero, con menos transacciones”.

Y para rematar, se justificó a raíz de la llegada de solo dos futbolistas (Conor Gallagher y Joao Souza) con la cantidad de lesionados: ”Por supuesto, una consecuencia del aumento del calendario de partidos es que no solo nosotros, sino varios clubes diríamos que tenemos demasiadas lesiones. Eso significó que simplemente no hubo muchos jugadores disponibles en todo el mercado durante enero”.

Cristian Romero podría despedirse del Tottenham a mediados del 2026

A raíz de esta relación tirante con el Tottenham, la salida de Cristian Romero a mitad de año es una posibilidad concreta. No obstante, no será una cuestión fácil, dado que tiene contrato vigente hasta junio del 2029 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

