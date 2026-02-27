Es tendencia:
Qué canal pasa Levante vs. Deportivo Alavés, el equipo de Chacho Coudet en LaLiga

Mientras es pretendido por River, el equipo del ex DT de Celta, Racing y Rosario Central visita al Levante por la fecha 26 de LaLiga.

Por Lautaro Tiburzio

Eduardo Coudet
© GettyEduardo Coudet

En un duelo de necesitados entre equipos que pelean el descenso en LaLiga, el Estadio Ciudat de Valencia será el escenario del encuentro entre el Levante y el Deportivo Alavés. El conjunto local se encuentra anteúltimo con 18 unidades, muy comprometido con la pérdida de categoría.

El equipo del Chacho Coudet, en tanto, marcha en el 14° puesto, pero solamente a tres puntos del Mallorca, equipo que hoy es el último que descendería a la Segunda División. Además, el equipo ubicado en Vitoria, País Vasco, tiene la presión extra de que puede ser el último partido de su entrenador, debido a las charlas que Coudet posee con River.

El Millonario se fijó en el Chacho como el reemplazante ideal de Marcelo Gallardo, quien este pasado jueves dirigió su último partido en River. De manera extraoficial, existe un acuerdo de palabra entre Coudet y el club de Núñez, pese a que el entrenador lo negó en conferencia de prensa en las últimas horas.

Tras el compromiso entre Levante y Alavés, el ex DT de Racing, Rosario Central y Celta de Vigo dará mayores novedades respecto a su futuro, y de no mediar giros de guión de último momento, en los próximos días viajará rumbo a Argentina para ponerse al frente de River Plate. El duelo de este viernes, que se podrá ver a través de Dsports Plus (613 y 1613) y la app de DGO, puede ser el último de Chacho al mando de Alavés.

Las formaciones de Levante y Alavés

Levante: Matthew Ryan, Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Matías Moreno, Manu Sánchez, Ugo Raghouber, Jon Ander Olasagasti, Paco Cortés, Carlos Álvarez, Iván Romero y Carlos Espí. DT: Luis Castro.

Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garcés, Jon Pacheco, Jonny Otto; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Ángel Pérez, Carlos Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé. DT: Chacho Coudet.

Minuto a minuto del Levante – Alavés

La tabla de LaLiga 2025/26

