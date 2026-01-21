El comentario sobre el Cuti Romero en Inglaterra del que Lionel Scaloni debe tomar nota

El Cuti Romero fue clave para que el Tottenham Hotspur venza al Borussia Dortmund este martes 20 de enero en Londres, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

El defensor de la Selección Argentina no solo que estuvo sólido en el fondo, sino que marcó el primero del 2 a 0 a favor de su equipo, que de esta manera acumula 14 puntos, cifra que le sirve para posicionarse en el cuarto lugar de la clasificación, perfilándose así como uno de los que se quedará con el pase directo a los Octavos de Final de la competencia continental.

Al respecto, la prensa ingleses llenó de elogios al ex Belgrano de Córdoba, macando de esta forma su gran momento a tan pocas semanas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (la Scaloneta debutará el próximo 16 de junio en Kansas City contra Argelia).

”Cristian Romero comenzó el partido con un hábil toque tras un centro raso de Odobert y defendió bien durante todo el encuentro”, reportó Football London, que destacó al ex Atalanta como uno de los puntos más altos del Tottenham en su presentación contra el elenco alemán por la UEFA Champions League.

Por su parte, Standard.co.uk, puntuó al Cuti con un 8 y lo tildó como ”el jugador del momento una vez más”. Y en esa línea, agregó: ”Romero abrió el marcador con una definición serena desde dentro del área. Ha demostrado su valía como capitán en las últimas semanas. Lideró la formación al descanso y los Spurs remontaron hasta conseguir tres puntos cruciales”.

En tanto que Sky Sports resumió la performance del zaguero al citarlo como el ”capitán goleador de los Spurs” y destacó el papel grupal de los comandados por Thomas Frank: ”Han reservado muchas de sus mejores actuaciones para las competiciones europeas de esta temporada, pero esta aun así representó lo mejor del grupo y se produjo contra el oponente de más alto perfil que han recibido en este torneo”.

Tottenham necesita trasladar los buenos resultados a la Premier League

Todo lo bueno que hizo en la Champions League es el fiel contraste de lo que le está sucediendo en la Premier League. El Tottenham se coloca decimocuarto en la tabla de posiciones de la liga inglesa con apenas 27 unidades. Por eso, el duelo con el Burnley de este sábado 24 de enero se presenta como trascendental, pues una victoria lo arrimaría a la zona de clasificación de las competencias de la UEFA, en tanto que un empate o una caída lo acerca cada vez más a la zona de descenso.