Nahuel Molina, clave para que Atlético de Madrid pueda traer refuerzos en el próximo mercado de pases

El lateral derecho le abrió una importante posibilidad al Colchonero para la segunda parte de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Nahuel Molina, futbolista de Atlético de Madrid.
Nahuel Molina, futbolista de Atlético de Madrid.

En una temporada en la que su equipo está peleando por los primeros puestos de LaLiga y busca clasificar directamente a los octavos de final de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid de Cholo Simeone saldrá al mercado de pases invernal en búsqueda de refuerzos.

Pensando en la incorporación de nuevos jugadores, el lateral derecho argentino, Nahuel Molina Lucero, abrió una importante puerta en el equipo, debido a que está cerca de conseguir el pasaporte español, por lo que de esta manera libera un cupo de extranjero.

Previo a esta situación, el Colchonero tenía los tres cupos extracomunitarios llenos, por lo que no podía fichar a ningún jugador en esta condición. Ahora, en caso de que Simeone lo desee, el club tendrá la oportunidad de ir por un futbolista sin pasaporte europeo.

Cabe destacar que este trámite finalizaría en enero, por lo que el club madrileño tendría por lo menos unos días para incorporar a un jugador extracomunitario. El único inconveniente que puede surgir es que el papelerío se retrase, y así tener el pasaporte en febrero o marzo.

En este contexto, acorde a lo informado por el medio español Marca, todos los cañones apuntan a buscar a un defensor central o un lateral por izquierda, ya que son los dos lugares en los que el entrenador argentino busca un salto de calidad para su equipo.

De esta manera, el Colchonero se ahorrará un problema que tuvo en el último mercado de pases, cuando tras la llegada de Thiago Almada se vio obligado a transferir a un futbolista sin pasaporte. El mismo fue Samu Lino, quien se convirtió en refuerzo de Flamengo de Brasil.

Por otro lado, pensando en el futuro de Molina, quien está en la recta final de obtener el pasaporte, todo indica que permanecerá en el Colchonero para pelear por un lugar en el lateral derecho junto a Marcos Llorente y así llegar con minutos al Mundial 2026.

Los números de Nahuel Molina en la temporada

En la actual temporada el lateral derecho lleva disputados un total de 19 partidos entre competencias nacionales e internacionales. En los mismos no convirtió goles, aportó dos asistencias y recibió dos tarjetas amarillas en 908 minutos en cancha.

Datos claves

  • Nahuel Molina Lucero liberará un cupo de extranjero en el Atlético tras obtener el pasaporte español.
  • Enero es el mes previsto para que el lateral argentino finalice su trámite de ciudadanía.
  • Marca informó que el club busca fichar un defensor central o lateral izquierdo extracomunitario.
