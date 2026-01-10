Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en Aston Villa vs. Tottenham por la FA Cup

Tottenham Hotspur y Aston Villa protagonizarán este sábado, desde las 14.45 en hora de Argentina, el partido más atractivo de la tercera ronda de una FA Cup que todavía cuenta con un importante número de equipos del ascenso en competencia pero cuyo sorteo determinó el emparejamiento de dos poderosos equipos de la Premier League, aunque atravesando realidades muy diferentes.

Pese a la localía de los Spurs, que marchan en la decimocuarta posición de la liga doméstica, son Los Villanos los favoritos a clasificar en función de la gran temporada que los tiene como escoltas de Arsenal, posición que comparten con Manchester City, y en la primera posición compartida de la clasificación general de la Europa League.

Pero los dirigidos por Unai Emery contarán con una ausencia significativa este sábado en su visita al Tottenham Hotspur Stadium, porque este viernes el club confirmó de manera oficial que Emiliano Martínez no formaría parte de la nómina de futbolistas disponibles para el encuentro.

Emiliano Martínez sufrió una lesión en la pantorrilla según detalló Unai Emery. (Getty).

¿Por qué no ataja Dibu Martínez en Tottenham vs. Aston Villa?

El arquero argentino viene de sufrir una lesión que lo obligó a ser reemplazado en el entretiempo del partido que terminó con empate sin goles ante Crystal Palace en Selhurst Park, el pasado miércoles por la vigesimoprimera fecha de la Premier League.

El propio Unai Emery había confirmado en la conferencia de prensa posterior a dicho encuentro que el arquero de la Selección Argentina había sufrido “una lesión pequeña en la pantorrilla” y que deberían esperar a que se le realizaran pruebas médicas para determinar cuándo volvería a estar disponible.

Publicidad

Publicidad

ver también La FA deja a Cuti Romero afuera del duelo de eliminación directa entre Tottenham y Aston Villa, que no tendrá a Dibu Martínez

Esos exámenes se llevaron a cabo y la baja de Dibu Martínez para este sábado fue confirmada por el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro, sin dar mayores detalles sobre cuándo estará en condiciones de regresar. Así las cosas, se espera que sea Marco Bizot, arquero que llegó al club cuando se rumoreaba que el argentino podía salir rumbo a Manchester United, el encargado de reemplazarlo.

Un refuerzo que podría hacer su debut

Otra novedad de cara al partido ante Tottenham por la tercera ronda de la FA Cup tiene que ver con la posibilidad de que el flamante refuerzo Alysson, extremo derecho brasileño de 19 años que llegó desde Gremio, haga su estreno oficial con el equipo.

“Había tenido una pequeña lesión, pero entrenó ayer. Tiene que adaptarse a todo, pero queremos incluirlo lo antes posible en nuestros momentos. Intentaremos conectar con sus compañeros y ojalá pueda viajar a Londres y estar en el partido de mañana (hoy) contra el Tottenham”, dijo Emery en rueda de prensa.

Publicidad