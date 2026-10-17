A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la F1

El piloto argentino buscará recuperarse en el Circuito de las Américas tras una mala racha en Asia.

Franco Colapinto tuvo una olvidable gira por Asia. Ni el piloto argentino ni Pierre Gasly pudieron sumar puntos en Bakú, Malasia y Singapur; pero desde Alpine confían en tener un buen cierre de temporada a partir del Gran Premio de Estados Unidos 2026.

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Colapinto tendrá revancha a las 17:00 hs de Argentina, pero del domingo de la próxima semana (25 de octubre). La Fórmula 1 se tomó un pequeño receso para que los equipos puedan llevar adelante la logística entre continente y continente, motivo por el cual Franco recién volverá a las pistas el viernes 23 en las Prácticas Libres de Austin.

Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos en Estados Unidos (Getty Images)

Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30 horas Práctica Libre 2: 18 horas



Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30 horas Clasificación: 18 horas



Domingo 25 de octubre Carrera: 17 horas



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