A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la F1

Franco Colapinto tuvo una olvidable gira por Asia. Ni el piloto argentino ni Pierre Gasly pudieron sumar puntos en Bakú, Malasia y Singapur; pero desde Alpine confían en tener un buen cierre de temporada a partir del Gran Premio de Estados Unidos 2026.
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Colapinto tendrá revancha a las 17:00 hs de Argentina, pero del domingo de la próxima semana (25 de octubre). La Fórmula 1 se tomó un pequeño receso para que los equipos puedan llevar adelante la logística entre continente y continente, motivo por el cual Franco recién volverá a las pistas el viernes 23 en las Prácticas Libres de Austin.
Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos en Estados Unidos (Getty Images)
Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1
- Viernes 23 de octubre
- Práctica Libre 1: 14.30 horas
- Práctica Libre 2: 18 horas
- Sábado 24 de octubre
- Práctica Libre 3: 14.30 horas
- Clasificación: 18 horas
- Domingo 25 de octubre
- Carrera: 17 horas
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Carreras restantes en el calendario 2026 de la F1
- GP de Estados Unidos: domingo 25 de octubre
- GP de México: domingo 1 de noviembre
- GP de Brasil: domingo 8 de noviembre
- GP de Las Vegas: domingo 22 de noviembre
- GP de Qatar: domingo 29 de noviembre
- GP de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre