Culminadas las prácticas libres y la clasificación del Gran Premio de Qatar, solamente reste que se dispute la carrera en el Circuito Internacional de Lusail, en el que los 22 pilotos ya dieron varias vueltas durante todo el fin de semana.

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Como era de esperarse, la pole position de la qualy fue para un Mercedes, ya que George Russell quedó como líder. Alpine confirmó que este no será su mejor fin de semana, ya que Franco Colapinto terminó en el puesto 14 y Pierre Gasly 12°.

Luego de la clasificación el argentino habló ante la prensa presente en el paddock de la Fórmula 1 dio sus sensaciones de las dos tandas que realizó este sábado, ya que también fue parte de la FP3. En sus frases, fue bastante pesimista: “Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas, es un balance muy desconectado entre curva lenta y rápida. Es complicado trabajar con el auto, hicimos muchos cambios en FP1, FP2 y FP3, pero el auto no va“, comenzó.

"NO VA EL AUTO, ESTÁ COSTANDO": Franco Colapinto y el análisis de lo que viene siendo el #QatarGP para Alpine.



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A tono con estas declaraciones, Franco señaló: “Está costando, es una pena porque venimos del mejor fin de semana del año. Este es un fin de semana bastante negro, no encontramos la vuelta para mejorar la performance. Estamos bastante más lejos de lo que pensábamos”.

Por último, respecto a una posible sorpresa en la carrera, el pilarense fue cauto: “Se puede intentar algo, hay que arriesgar. La estrategia va a ser difícil, porque hay dos paradas obligatorias. Se ponen todos los autos en fila, pero vamos a hacer lo mejor para dar un salto mañana. Viendo la degradación que tenemos, no pinta bien la carrera”.

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Resultado de la Qualy del GP de Qatar

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (VCARB) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (VCARB) Ollie Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Rafael Camara (Haas) Nico Hulkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

Cronograma del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00 | DISPUTADA

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30 | DISPUTADA

Clasificación: 15.00 a 16.00 | DISPUTADA

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Domingo 29 de noviembre