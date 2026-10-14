Contundente mensaje de Colapinto para un sector de los hinchas argentinos: “No me ayudan”

Franco publicó un video a corazón abierto en el que agradeció por el apoyo recibido, pero también pidió parar con algunas conductas inapropiadas.

Franco Colapinto se pronunció en redes sociales con un video para pedirle a un sector de los hinchas argentinos que paren con ciertas conductas inapropiadas. El piloto de Alpine agradeció el incondicional apoyo que ha tenido desde el principio, pero pidió “cambiar y mejorar” para no perjudicar su carrera dentro de la Fórmula 1.

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“Hola a todos, hay algo muy importante de lo que necesito hablarles desde hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar”, empieza diciendo Colapinto. Y continúa: “Siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados”.

No obstante, luego del agradecimiento, Colapinto mandó un contundente mensaje: “Hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando y atacando a otros pilotos, otros colegas, compañeros de equipo, mis mecánicos, a mis ingenieros… gente con la que trabajo día a día. Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro“.

En la misma línea, Franco sostuvo: “Quiero que entiendan que es algo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, mis resultados, seguir sumado puntos. Necesito que me ayuden a parar esto“.

“Vamos a seguir luchando por que me vaya bien. Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes para enfocarme en lo que realmente me importa: en mi sueño y en mi carrera deportiva”, continuó el piloto argentino.

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Por último, finalizó: “Vamos con todo como un equipo grande. A apoyarnos, a bancarnos en las buenas y en las malas. Estoy seguro que nos vamos a ver pronto en las carreras cerca de casa. Un abrazo muy grande, gracias de corazón por entender, por bancarme y por estar siempre“.

Los últimos episodios en los que quedó envuelto Colapinto

Este video de Franco Colapinto llega luego de una serie de comentarios negativos por parte de un sector de los hinchas argentinos contra diferentes actores de la Fórmula 1. El primero en denunciarlos públicamente esta temporada fue Pierre Gasly, quien avisó que tanto él como sus familiares recibieron insultos y amenazas por obstaculizar al argentino sobre el final del GP de España.

Esto continuó luego contra Lando Norris, quien aseguró que algunos pilotos “no tienen el nivel para la F1” en clara referencia a Colapinto luego del accidente de Bakú y luego sugirió que lo suspendieran por una carrera. Estas palabras del británico provocaron una ola de mensajes ofensivos contra su persona en redes.

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Más adelante, la toxicidad se trasladó contra Alpine. Y es que muchos fanáticos argentinos culparon a la escudería por la mala estrategia en Malasia y por los problemas técnicos que sufrió el monoplaza de Colapinto en Singapur.

En síntesis