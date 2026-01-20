Franco Colapinto y Pierre Gasly ya saben el piso mínimo de millones que le darán a Alpine por la Fórmula 1 del 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin, y las expectativas de todas las escuderías crecen. En ese escenario, Franco Colapinto y Pierre Gasly no solo cargan con la responsabilidad de que Alpine se familiarice con las zonas de puntos, sino también con un gran peso económico: ya conocen el piso de ingresos que la categoría les asegura, pero la misión es engrosar la billetera.

Si bien puertas adentro de La Máxima mantienen el hermetismo sobre el reparto de ingresos por rendimiento deportivo, diferentes medios especializados, junto a ciertas filtraciones de años anteriores, permiten trazar una línea. La misma marca que la F1 le tiene destinada una base fija de 60 millones de euros al equipo que finalice décimo -y último- en el Campeonato de Constructores.

Claro, ese sería el piso que Alpine ya tendría asegurado en su cuenta bancaria para garantizar la operatividad de su monoplaza. Sin embargo, la premisa para el argentino y el francés no es mantener el piso, sino por engrosar la billetera. ¿Cómo? Con buenos rendimientos, ya que por cada posición que una escudería logre escalar en la tabla general, se suman aproximadamente 10 millones de euros extras al pozo final.

De esta manera, la diferencia entre terminar décimo -como ocurrió en la pesadilla de 2025- o pelear un octavo lugar, representa una inyección de 20 millones de euros, presupuesto suficiente para desarrollar paquetes aerodinámicos completos. El panorama está más que claro.

Franco Colapinto, listo para un 2026 cargado de expectativas en Alpine (Getty).

La importancia de la billetera

La suma de dinero cobra una relevancia crítica en 2026. Al tratarse de una temporada con un cambio de reglas crítico, el desarrollo tecnológico será clave a lo largo de la temporada. En esa sintonía, la escudería francesa aspira a que su dupla de pilotos pueda exprimir su A526 con su flamante motor Mercedes.

En este contexto, la presión sobre Franco Colapinto será distinta a la de su año debut con Alpine. Y más siendo su primera temporada asentado como piloto titular. Por eso, con la experiencia acumulada hasta el momento, confían en su capacidad para sumar unidades junto a Gasly para no tener que conformarse nuevamente con el fondo de la tabla.

Así las cosas, la temporada 2026 se presenta como un desafío global para Alpine. En Enstone tienen claro que la velocidad en la pista se traduce en resultados y gloria deportiva, como también en potencia financiera. El objetivo principal es escapar del piso de los 60 millones y, en consecuencia, devolver al equipo francés al lugar de protagonismo que desea.

Datos clave

Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán la misión de engrosar las finanzas de Alpine : la F1 asegura un piso de 60 millones de euros al último (10°), pero cada puesto que escalen sumará aproximadamente 10 millones extra .

tendrán la misión de engrosar las finanzas de : la F1 asegura un piso de al último (10°), pero cada puesto que escalen sumará aproximadamente . El objetivo es salir del fondo para inyectar capital vital para el desarrollo del nuevo A526 con motor Mercedes .

con motor . Bajo el nuevo reglamento de 2026, cada punto vale oro para financiar mejoras aerodinámicas y tecnológicas.

