La Fórmula 1 se prepara para el cambio reglamentario más drástico de su historia moderna y la incertidumbre ya no se oculta en los pasillos. Mientras se acerca la presentación del monoplaza de Alpine de Franco Colapinto, pautada para este viernes, uno de sus rivales directos generacionalmente, Oliver Bearman, encendió las alarmas.

Durante el lanzamiento del VF-26 de Haas, el joven británico expuso la incertidumbre que sienten los pilotos ante este cambio técnico. “La falta de información de cara a 2026 es buena y mala”, analizó Bearman con crudeza. “Por un lado, siento que podremos tener un impacto inmediato, pero por otro, es terrible no saber qué esperar. Me gustaría estar ya seis meses más adelante“, confesó, mezclando nerviosismo con miedo.

A diferencia del cierre de 2025, el escenario actual es una hoja en blanco que todos quieren completar lo más rápido posible. “Todo lo que veo del equipo es positivo, pero no sabemos cómo nos comparamos con los demás. Solo lo descubriremos en la clasificación de Australia“, sentenció Bearman, quien reconoce que es imposible trazar una idea clara.

El monoplaza que utilizará Haas en 2026 para la Fórmula 1 (Prensa Haas).

Bajo esa línea, el piloto británico advirtió que las primeras fechas serán una guerra de supervivencia: “La fiabilidad será un factor determinante. Habrá equipos y personas que cometerán errores con estas nuevas reglas“.

En búsqueda del primer podio

La presentación de Haas no solo mostró la nueva estética roja y blanca que lucirán sus monoplazas, sino que ratifica su deseo por cambiar la suerte de la mano de Toyota Gazoo Racing. Es que la escudería norteamericana busca cortar una extensa sequía: en 184 Grandes Premios disputados nunca logró descorchar champán en el podio.

Oliver Bearman, listo para una nueva temporada de Fórmula 1 junto a Haas (Getty Images).

Para el británico de 20 años, esta será su segunda temporada completa, un año en el que reconoce que se enfrenta al desafío de dar un paso hacia delante en su crecimiento profesional. “He ampliado mis conocimientos viviendo experiencias que no se aprenden hasta que suceden“, reflexionó. Ahora, se prepara para volver a la pista en los tests de Barcelona (del 26 al 30 de enero), donde el misterio del rendimiento empezará a revelarse.

Datos clave

