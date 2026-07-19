la carrera de Fórmula 1 en Bélgica comienza a las 10 de la mañana y, por reglamento, no puede durar más de dos horas. Es decir, como tarde, la bandera a cuadros se bajará a las 12 del mediodía. La final del Mundial está pactada para iniciar a las 16 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para ver ambos eventos en la jornada dominical. Siempre hablando en horario argentino.
Minuto a minuto del Gran Premio de Bélgica EN VIVO y ONLINE: Franco Colapinto va 10º
Se corre la carrera principal del GP de Bélgica.
34/44 - KIMI ANTONELLI NUEVO LÍDER
El Mercedes recortó los 3 segundos, alcanzó a la Ferrari de Leclerc y lo pasó como si nada. El líder del campeonato toma la punta, lo que no pudo hacer en Silverstone por la rotura del auto.
LA MANIOBRA DEL AÑO EN MANOS DE FRANCO COLAPINTO
#F1 #BelgianGP 🚦Carrera ⏱️Vueltas 31/44🟢 Tremendo #Colapinto! hizo 2x1 !! Lo pasa a Gasly y a Lawson !! pic.twitter.com/NYoHzMziam— 🏁 Vivo F1 (@vivof1) July 19, 2026
30/44 - COLAPINTO DÉCIMO
IMPRESIONANTE MANIOBRA, PASÓ A LAWSON Y GASLY EN LA MISMA RECTA. TREMENDOOOO.
29/44 - VERSTAPPEN A PURO MANEJO ES TERCERO
En Le Combs, el tetracampeón del mundo da cuenta del vigente campeón y es tercero. Norris todavía no paró y ya pierde mucho rendimiento.
28/44 - COLAPINTO LO PASÓ A HULKENBERG
Gana la posición Franco luego de Eau Rouge. Ahora está 12 y tiene por delante a Gasly y Lawson.
26/44 - ANTONELLI PUDO CON NORRIS
Ahora el italiano es segundo, tiene que recuperar 3 segundos contra Leclerc.
24/44 - COLAPINTO, EN LA LUCHA POR LOS PUNTOS
Liam Lawson, décimo, viene frenando un tren de pilotos en el que está Hulkenberg, Gasly y Colapinto, todos en menos de un segundo respecto al de delante. Gran lucha ahí por el último punto.
23/44 - LECLERC VUELVE A LA PUNTA
La Ferrari lidera, mientras que Antonelli está a 2 segundos. Ese es su verdadero rival.
21/44 - HULKENBERG APROVECHÓ EL VSC
El Audi quedó por delante de Gasly y Colapinto con la parada ya cumplida. Habrá que adelantarlo en pista.
21/44 - VIRTUAL SAFETY CAR CLAVE
Aprovechó Leclerc para parar y quedar igualmente delante de Antonelli y Verstappen. Queda como líder Norris hasta que pare.
19/44 - A BOXES ANTONELLI
Queda como nuevo líder Charles Leclerc. Todavía no pararon ni los Ferrari ni los McLaren.
18/44 - A BOXES VERSTAPPEN
De segundo cae al puesto 6, apenas por delante de Isack Hadjar, su compañero de equipo, que paró en la primera vuelta y ya está séptimo en una remontada notable.
16/44 - PARA FRANCO AHORA
Colapinto a boxes, sale por detrás de Gasly y Lawson. También de Ocon, a quien debería sacarse de encima rápido.
15/44 - A BOXES GASLY
Importante esto para la carrera de Colapinto: Gasly entra y pone neumáticos duros. Busca hacerle un undercut a Lawson y ganar una posición, pero si se traba con los pilotos más lentos, podría beneficiar a Colapinto.
14/44 - CHECO PÉREZ CON PROBLEMAS
El mexicano informa rotura de suspensión en su Cadillac. Se convertirá en el segundo abandono de este domingo.
ASÍ FUE LA LARGADA DE COLAPINTO
¡YA ES UNA SANA COSTUMBRE! Franco Colapinto tuvo otra excelente largada en Spa, ganó posiciones y subió al 7° lugar de la carrera.📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PGzjN2yXlH — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
12/44 - PIERDE COLAPINTO
Sin saber muy bien por qué, Colapinto pasó de pelearle a Lawson a perder el lugar con Gasly y quedar décimo.
11/44 - COLAPINTO SE ACERCA A LAWSON
El argentino tiene por delante al RB, mientras que detrás suyo pelean Bortoleto y Gasly por el décimo puesto. El sobrepaso del argentino ante Lawson sería clave para su carrera.
10/44 - SANCIÓN A HAMILTON
Confirman una sanción de 5 segundos para el piloto de Ferrari por el accidente de la primera vuelta con el Mercedes de Russell.
9/44 - APROVECHA HAMILTON
Ante el toque de Piastri con Leclerc, la ganancia es para Lewis Hamilton, que pasa al McLaren y se pone cuarto.
8//44 - TOQUE ENTRE LECLERC Y PIASTRI
Cerca del accidente en la lucha por el tercer puesto. Termina habiendo banderas amarillas en alerta por los restos que quedaron en pista.
8/44 - LANDO NORRIS LO PASA A COLAPINTO
La diferencia de auto se hace sentir y el McLaren avanza. Colapinto queda noveno.
6/44 - VERSTAPPEN RECUPERA EL SEGUNDO PUESTO
En la recta larga, Verstappen apretó el botón y lo pasó a Leclerc para volver a la segunda posición.
5/44 - SE REINICIA LA CARRERA
Fin del auto de seguridad. Tenemos carrera nuevamente en Bélgica.
ASÍ FUE EL TOQUE ENTRE RUSSELL Y HAMILTON
¡SE TOCARON HAMILTON Y RUSSELL EN LA PRIMERA VUELTA DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA!📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wTZk6D0TPS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
3/44 - ORDENAMIENTO PARCIAL
Con Safety Car todavía en pista, las posiciones son así:
- ANT
- LEC
- VER
- PIA
- HAM
- LAW
- LIN
- COL
- BOR
- NOR
- GAS
- ALB
- HUL
- SAI
- ALO
- STR
- BEA
- PER
- BOT
- OCO
- HAD
2/44 - PARADAS EN BOXES
Los pilotos del fondo de la parrilla optan por cambiar de neumáticos en medio del Safety Car.
1/44 - AUTO DE SEGURIDAD Y FIN DE CARRERA PARA RUSSELL
El Mercedes quedó trabado en la leca luego del toque con Lewis Hamilton. Fin de carrera para él.
COLAPINTO SÉPTIMO
Gran largada de Franco que ganó cuatro posiciones. Ojo igual, porque fue por fuera de pista, evitando el incidente de Hamilton y Russell.
SE LARGÓ EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
Max Verstappen. Leyenda absoluta. Pasó a Antonelli en Eau Rouge, pero Antonelli recupera y dejaron tercero a Verstappen.
VUELTA PREVIA
Los autos salen a recorrer los 7 kilómetros de Spa Francorchamps por última vez antes de iniciar la carrera como tal.
¿LLOVERÁ EN SPA?
Cielo absolutamente cubierto en tierras belgas, no hay altas probabilidades de lluvia pero los radares marcan alguna que otra mancha como aviso de que puede llegar a pasar. Por lo pronto, sigue todo igual.
CEREMONIA DE APERTURA DEL GRAN PREMIO
La artista local Typh Barrow entona las estrofas del Himno Nacional de Bélgica, mientras la parrilla empieza a liberarse de toda la gente presente. Ya solo quedan mecánicos, autos y pilotos. En instantes, sólo estos últimos dos.
LA CARRERA NO SE SUPERPONDRÁ CON LA FINAL DEL MUNDIAL
CINCO PILOTOS SANCIONADOS
Debido a modificaciones en sus autos, incluyendo el uso de componentes que superan el límite de los permitidos por temporadas, cinco pilotos fueron sancionados para este Gran Premio.
Lando Norris, que clasificó tercero, largará en el puesto 13, tras una sanción de 10 posiciones.
Carlos Sainz, Lance Stroll, Isack Hadjar y Fernando Alonso fueron enviados al fondo de la parrilla y largarán desde las últimas dos filas.
PARRILLA DE SALIDA
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferarri)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (RB)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Liam Lawson (RB)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Lando Norris (McLaren)*
- Ollie Bearman (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocón (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
SPA-FRANCORCHAMPS - DATOS DEL CIRCUITO
- Distancia de la vuelta: 7 kilómetros
- Distancia de la carrera: 308 kilómetros
- Vueltas: 44
- Curvas: 19
- Zonas Straight Mode: 5
- Primera carrera: 1950 (Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo)
- Máximos ganadores: Michael Schumacher (6) / Ferrari (14)
- Más pole position: Lewis Hamilton (6) / Ferrari (13)
Este domingo tiene lugar la carrera principal del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, pactada a 44 vueltas al mítico circuito de Spa-Francorchamps. La pole fue para Kimi Antonelli, el líder del campeonato, mientras que Franco Colapinto largará desde el cajón 11 en la parrilla de salida, tras quedar 13º en clasificación y beneficiarse de las sanciones a Isack Hadjar y Lando Norris.