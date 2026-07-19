Minuto a minuto del Gran Premio de Bélgica EN VIVO y ONLINE: Franco Colapinto va 10º

09:40hs CINCO PILOTOS SANCIONADOS

Debido a modificaciones en sus autos, incluyendo el uso de componentes que superan el límite de los permitidos por temporadas, cinco pilotos fueron sancionados para este Gran Premio.

Lando Norris, que clasificó tercero, largará en el puesto 13, tras una sanción de 10 posiciones.

Carlos Sainz, Lance Stroll, Isack Hadjar y Fernando Alonso fueron enviados al fondo de la parrilla y largarán desde las últimas dos filas.