El presidente de la AFA ratificó al entrenador campeón del mundo como su principal candidato para entrenar a la Albiceleste más allá de 2027.

Tras alcanzar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo, conquistando una de ellas, la Selección Argentina está por afrontar un proceso de renovación de cara a la siguiente cita. La gran incógnita hoy pasa por quién será el entrenador de este proyecto, ya que Lionel Scaloni aún no pudo confirmar su continuidad.

El contrato del entrenador de Pujato finaliza en diciembre de 2026 y, en repetidas oportunidades tras la final ante España, manifestó que se tomará un tiempo para decidir qué hacer con su futuro. Del otro lado, Claudio Tapia no tiene dudas sobre su postura.

El presidente de la AFA ya le ofreció la renovación de su cargo para un nuevo ciclo mundialista. Ahora, todo está en manos del exlateral derecho, que afrontará las próximas Fechas FIFA mientras decide qué hacer con la Selección Argentina.

En diálogo con TyC Sports, Tapia fue contundente al respecto: “No manejo un Plan B. Mi Plan A, mi Plan B y mi Plan C es Scaloni”. Así, el mandatario de AFA dejó en claro nuevamente que su único candidato para el puesto es el campeón del mundo en 2022.

🗣️ CHIQUI TAPIA, MANO A MANO CON TYC SPORTS: "MI PLAN A, B Y C ES SCALONI"



🎙️ El presidente de la AFA no dejó tema por tocar: la dirección técnica de la Selección, el Mundial que realizó Argentina y más. pic.twitter.com/n8SdG7HR8X — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2026

Además, lanzó un dardo para los críticos de la Albiceleste durante el último Mundial: “Hay gente que le molesta que la Selección Argentina siga logrando triunfo o ganando títulos. Le molesta que el pueblo argentino esté contento”.

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En la misma línea, se refirió a su continuidad como mandamás de la AFA. En las últimas elecciones, aseguró su puesto hasta octubre de 2028, pero va por más: “A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial”.

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